Olivia Wilde reacciona a las brutales comparaciones con Gollum de ‘El Señor de los Anillos’ tras entrevista viral

Olivia Wilde reaccionó con humor a los comentarios crueles sobre su apariencia, luego de que una reciente entrevista en la alfombra roja se volviera viral por las razones equivocadas.

La actriz y directora, de 42 años, habló con SFGate durante el Festival Internacional de Cine de San Francisco el 24 de abril, antes del estreno de su nueva película, The Invite.

Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios afirmaron que Wilde lucía con los ojos saltones y muy delgada en las imágenes, e incluso la compararon con Gollum, el personaje de El Señor de los Anillos.

Wilde respondió a esas comparaciones en un video que publicó el domingo en sus historias de Instagram. Allí compartió una captura de pantalla de la entrevista junto a una imagen del personaje.

De fondo, su hermano Charlie Cockburn bromeó: “Olivia Wilde, ¿quieres responder a los rumores recientes de que eres un cadáver resucitado?”.

open image in gallery Olivia Wilde dijo que su entrevista viral, en la que usuarios la compararon con Gollum, no fue su “mejor foto” ( Warner Bros )

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“Escucha, es un lente ojo de pez”, explicó entre risas. “Y lo admito: ¿es mi mejor ángulo? No. ¿Es mi mejor look? Está claro que tampoco. Es una imagen impactante, eso sí”.

“Era un lente ojo de pez. No sé por qué estaba tan cerca de la cámara. No tenía por qué. Bueno, eso no es cierto”, le dijo la actriz de No te preocupes, querida a su hermano. “¿Tienes alguna otra pregunta?”.

“No estoy muerta”, añadió.

En el pie de foto, bromeó: “Tenía que ser mi hermanito quien me diera la mayor cantidad de problemas”.

Durante el Festival Internacional de Cine de San Francisco el mes pasado, Wilde habló sobre el rodaje de The Invite en la ciudad, junto a sus compañeros de reparto Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

La película, dirigida por Wilde y adaptada de la comedia española de 2020 Sentimental, sigue la historia de un matrimonio, Angela y Joe —interpretados por Wilde y Rogen— que atraviesa una crisis en su relación. Sin embargo, todo cambia cuando invitan a sus vecinos de arriba, Pina y Hawk —interpretados por Cruz y Norton— a una cena.

“Creo que aprovechamos al máximo todo lo que me encanta de esta ciudad”, comentó en la alfombra roja, según SFGate. “Es un crisol cultural increíble, y eso se nota. Marca el tono de la película”.

“Seth y yo ya habíamos trabajado juntos, así que sabíamos que teníamos una conexión especial”, señaló durante una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección. “Nos gusta decir que podemos hablar al mismo tiempo que nos escuchamos, y que disfrutamos discutir. Fue muy divertido. Nos encantaba debatir y gritarnos a la cara”.

Antes de The Invite, coescrita por Rashida Jones, Olivia Wilde dirigió La noche de las nerds (2019) y No te preocupes, querida (2022).

Traducción de Leticia Zampedri