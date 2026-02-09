Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara tras una breve enfermedad

A menos de dos semanas de su muerte, se dio a conocer oficialmente la causa del fallecimiento de Catherine O’Hara, la querida actriz de Mi pobre angelito y Schitt’s Creek, a los 71 años.

En un primer momento, su representante había informado que la actriz falleció tras una “breve enfermedad”.

Ahora, el sitio TMZ informó que la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles publicó el lunes el certificado de defunción. Según el documento, la causa inmediata de muerte fue una embolia pulmonar —un coágulo de sangre—, mientras que el cáncer de recto figura como la causa subyacente.

La actriz fue cremada y sus restos fueron entregados a su esposo, Bo Welch.

Desde la Oficina del Médico Forense no respondieron de inmediato a la solicitud de The Independent para obtener mayores precisiones.

Catherine O’Hara posa en los Emmy en septiembre de 2025; la actriz murió en enero a los 71 años ( Frazer Harrison/Getty Images )

A lo largo de una carrera que se extendió por cinco décadas, Catherine O’Hara interpretó una amplia variedad de personajes, aunque quizás fue más recordada por sus papeles de madre. Interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin —el personaje de Macaulay Culkin— en las dos primeras películas de Mi pobre angelito, de donde surgió el célebre grito “¡Kevin!”, y luego encarnó a la matriarca Moira Rose en la exitosa serie Schitt’s Creek.

Culkin encabezó los homenajes a su excompañera de elenco con un mensaje publicado en Instagram: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más”.

También la despidió Pedro Pascal, quien trabajó con O’Hara en The Last of Us. “Qué privilegio haber estado cerca tuyo. Estaré eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo. Este mundo que tuvo la suerte de conocerte te recordará siempre”, escribió.

En los últimos años, O’Hara había recibido nominaciones al Emmy por su trabajo en The Last of Us y The Studio, la novena y la décima de su carrera.

La actriz nació en Toronto el 4 de marzo de 1954 y fue la sexta de siete hermanos. En 1974 comenzó su carrera en The Second City, la compañía de improvisación que marcó a toda una generación de comediantes.

En 1976, la compañía lanzó SCTV, un programa televisivo de comedia de sketches, y O’Hara se convirtió en una de sus figuras habituales. Tras ser adquirido por NBC para su emisión en Estados Unidos, el ciclo pasó a llamarse SCTV Network 90, y en 1982 O’Hara ganó su primer Emmy por mejor guion gracias al episodio Moral Majority Show.

Durante la década de 1980, participó en varios filmes en papeles secundarios, entre ellos After Hours (1985), de Martin Scorsese, y Beetlejuice (1988), de Tim Burton. Décadas más tarde retomó su papel de Delia Deetz —madre de Lydia Deetz, el personaje de Winona Ryder— en la secuela de 2024, Beetlejuice Beetlejuice.

Fue precisamente en el rodaje de Beetlejuice donde conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, habitual colaborador de Tim Burton desde El joven manos de tijera. La pareja se casó en 1992.

A O’Hara le sobreviven Welch y sus dos hijos, Matthew y Luke.

Traducción de Leticia Zampedri