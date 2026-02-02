Por un momento, todo indicaba que Brett Ratner no volvería a trabajar en Hollywood. En octubre de 2017, una exempleada de una agencia de talentos acusó al director de Una pareja explosiva de violación. Días después, mientras Ratner iniciaba una demanda por difamación, otras seis mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

Olivia Munn aseguró que él se masturbó “furiosamente” frente a ella en un set de filmación. Otra actriz, Natasha Henstridge, afirmó que Ratner la “forzó físicamente” a practicarle sexo oral. Las denuncias surgieron en plena ola de acusaciones contra Harvey Weinstein que dieron origen al movimiento #MeToo, por lo que fueron tomadas con especial seriedad. En cuestión de días, el contrato multimillonario de Ratner con Warner Bros fue cancelado, y Playboy anunció que el biopic sobre Hugh Hefner que él planeaba dirigir quedaba, al igual que el propio cineasta, definitivamente descartado.

Así comenzó un prolongado exilio de Hollywood para Ratner, quien negó “categóricamente” todas las acusaciones y nunca enfrentó cargos formales. En su momento considerado uno de los directores más rentables de la industria, han pasado más de diez años desde que el hoy cineasta de 56 años estrenó una película en salas.

Eso cambiará este fin de semana, cuando Ratner regrese con Melania, un documental de larga duración sobre la primera dama, cuyo estreno está previsto para la noche del jueves en el Kennedy Center de Washington D. C. La relación de Ratner con Donald Trump se remonta a 2011, cuando filmó escenas de Robo en las alturas en la Torre Trump. Años después, Trump comentó a invitados en la boda de 2017 del entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que era admirador del trabajo de Ratner, especialmente de Una pareja explosiva.

La decisión de Ratner de responder a la llamada de Melania Trump en 2024 dio paso a nuevos proyectos vinculados a Trump, incluido un documental sobre los Acuerdos de Abraham. De acuerdo con The Wall Street Journal, el director estrechó su relación con la pareja mientras vivía en una casa de ocho habitaciones en Mar-a-Lago.

open image in gallery Ratner (al centro), junto al productor Brian Grazer, Donald Trump, Melania Trump y Sean “Diddy” Combs, en el estreno de su película ‘Robo en las alturas’ en Nueva York en 2011 ( Jim Spellman/WireImage )

Luego, Ratner tiene previsto dirigir Una pareja explosiva 4, una nueva entrega de su exitosa trilogía de acción y comedia, que Paramount aprobó tras una solicitud directa del presidente. El inesperado repunte de su carrera parece confirmar un principio que Ratner ha encarnado durante años: tener amigos en las altas esferas suele dar resultados.

Nacido en Miami Beach en 1969, Ratner tuvo su primer acercamiento a un set de filmación en 1983, cuando apareció como extra en Caracortada. Algunos años más tarde, mientras estudiaba en la Universidad de Nueva York, trabó amistad con Russell Simmons, cofundador de Def Jam, y comenzó a dirigir videoclips para artistas del sello. En tiempos recientes, Simmons también ha sido acusado en múltiples ocasiones de violación y conducta sexual inapropiada.

Tras abrirse camino como director de videoclips, Ratner debutó en el cine a los 28 años con Dinero fácil (1997). La comedia protagonizada por Chris Tucker y Charlie Sheen fue duramente criticada, pero resultó rentable en taquilla, al recaudar casi el doble de su presupuesto de 25 millones de dólares.

Un año después llegó el éxito que consolidó su nombre en la industria. Ratner reunió a Tucker con el ícono de las artes marciales Jackie Chan en Una pareja explosiva, que recaudó 245 millones de dólares con un presupuesto de 35 millones. Más tarde contó que celebró llamando a Quentin Tarantino para decirle: “Cobré el cheque más grande de mi vida y nunca me he subido a un jet, así que voy a alquilar uno. Vámonos a Las Vegas”.

open image in gallery Brett Ratner, fotografiado en 2015, ha regresado del ostracismo en Hollywood para dirigir un documental de 40 millones de dólares sobre la primera dama, Melania Trump, titulado ‘Melania’ ( Getty )

Desde sus inicios, Ratner se rodeó de figuras influyentes a las que consideraba amigos y mentores, como Robert Evans, productor de El Padrino. Al recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a comienzos de 2017, declaró a Variety: “Mis mejores amigos son James Toback, Roman Polanski, Warren Beatty y Bob Evans”.

Meses después, Toback se convirtió en otra figura señalada por el movimiento #MeToo y fue condenado recientemente a pagar 1.700 millones de dólares a 40 mujeres que lo acusaron de abuso sexual y otros delitos. Polanski, en tanto, se declaró culpable en 1977 de mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años antes de huir de Estados Unidos, y desde entonces ha enfrentado nuevas acusaciones de violación.

El éxito comercial de Ratner continuó durante los años 2000, década en la que dirigió dos secuelas de Una pareja explosiva y grandes producciones de las franquicias El silencio de los inocentes (Dragón rojo, 2002) y X-Men (La batalla final, 2006). En ese periodo cultivó una imagen de playboy internacional, organizando fiestas fastuosas en Hilhaven Lodge, la mansión de Beverly Hills que alguna vez perteneció a Ingrid Bergman, estrella de Casablanca. Ratner también mantuvo una relación con Serena Williams y apareció en su reality Venus & Serena: For Real en 2005, donde se lo escuchó gritar “¡Piernas sexys!” a Venus Williams durante un encuentro. Poco después, Serena terminó con él en vivo.

open image in gallery Ratner (al centro) junto a Jackie Chan y Chris Tucker, protagonistas de ‘Una pareja explosiva’, en 2004. La saga sería una de las favoritas de Donald Trump, quien habría presionado a Paramount para hacer una cuarta entrega ( Getty )

En 2008, una reportera del Jewish Journal contó que, mientras entrevistaba a Ratner en el “sótano estilo discoteca y revestido de lamé dorado” de su casa, él la invitó a salir y luego afirmó haber sido malinterpretado. “No tomo alcohol ni consumo drogas”, dijo. “¿Me gusta divertirme? Sí. ¿Me gusta disfrutar la vida? Sí. Pero no soy una persona decadente. No me atrae lo oscuro. Soy solo un chico judío de Miami Beach al que le gustan el cine y las chicas lindas”.

Ratner tuvo contacto con la familia Trump en 2011, cuando dirigió la comedia de acción Robo en las alturas, basada en una idea de Eddie Murphy. El actor presentó originalmente el proyecto como “Robo en la Torre Trump” y lo concibió con un elenco íntegramente afroestadounidense de trabajadores descontentos que planeaban robar la Torre Trump. En la versión final, todas las referencias a Trump fueron eliminadas, aunque varias de sus propiedades en Nueva York se utilizaron durante el rodaje. En el estreno en Nueva York, Ratner fue fotografiado junto a Donald y Melania Trump, así como con el magnate del rap Sean “Diddy” Combs, quien actualmente cumple una condena de cuatro años por delitos relacionados con prostitución.

Incluso antes del #MeToo, la actitud desafiante y arrogante de Ratner ya le causaba problemas. Durante la promoción de Robo en las alturas, el director utilizó un insulto homofóbico al afirmar: “Los ensayos son para p****”. Aunque luego se disculpó, terminó renunciando como productor de la ceremonia de los Oscar de ese año.

open image in gallery Dwayne “The Rock” Johnson junto a Ratner durante la promoción de su película ‘Hércules’ en 2014. El filme fue el último crédito del director antes de su exilio ( Getty )

Tras su exilio de Hollywood, Ratner siguió mostrando una notable habilidad para vincularse con figuras ricas y poderosas. En 2023 se trasladó a Israel, donde entabló una relación cercana con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ese mismo año publicó en Instagram una foto junto a Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas y escribió: “Cualesquiera que sean tus inclinaciones políticas, una paz histórica entre Israel y Arabia Saudita es buena para el mundo. ¡Todos deberíamos apoyarla!”.

Con otras conexiones influyentes, en cambio, prefiere no alardear. El mes pasado, una fotografía de Ratner figuró entre los archivos difundidos por el Departamento de Justicia en el marco de su investigación sobre Jeffrey Epstein. En la imagen, sin fecha, Ratner aparece abrazando a un hombre sin camisa identificado como el fallecido agente de modelos y colaborador de Epstein, Jean-Luc Brunel. Brunel se suicidó en una celda de una prisión de París en 2022, mientras enfrentaba cargos por violación de una menor.

open image in gallery Ratner y Jared Leto en la Mansión Playboy en 2017. La película biográfica sobre Hugh Hefner que planeaba dirigir fue cancelada luego de las acusaciones de violación y mala conducta sexual contra el director ( Getty )

Cuando Melania Trump decidió, a fines de 2024, que quería hacer un documental sobre sí misma, fue Ratner quien respondió al llamado. “Él entendía cómo aportar al filme la calidad cinematográfica y estilizada que la primera dama imaginaba”, dijo a The Times Marc Beckman, asesor principal de Melania.

Beckman, quien conoce a Ratner desde 2007 —cuando su agencia de publicidad contrató al director para una provocadora campaña de jeans protagonizada por Heidi Klum en topless—, también negoció el inusualmente alto acuerdo de 40 millones de dólares para el documental con Amazon MGM.

“Pensé que me estaban tomando el pelo”, dijo el año pasado a Puck un agente veterano al enterarse del monto inflado del contrato. En Hollywood, además, se ha señalado que Amazon cerró el acuerdo pocas semanas después de que The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, retirara su respaldo a Kamala Harris y de que Bezos apareciera de forma destacada en la investidura de Trump.

Así, el regreso de Ratner a la pantalla grande podría no resultar la revelación explosiva que se está promocionando. Aun así, la película ya consiguió al menos un admirador.

“MELANIA, la película, es IMPERDIBLE”, escribió Donald Trump esta semana en redes sociales. “Consigan sus entradas hoy mismo: ¡se están agotando RÁPIDO!”.

Traducción de Leticia Zampedri