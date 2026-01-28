Dos tercios de los miembros del equipo de filmación que trabajaron en la nueva película de Melania Trump no quieren que sus nombres se asocien al proyecto, según afirma un nuevo informe.

El controvertido documental de Amazon, titulado simplemente Melania, sigue a la primera dama durante los 20 días previos a la investidura de su marido en 2025. Fue dirigida por el cineasta desacreditado Brett Ratner, quien fue acusado públicamente de acoso y agresión sexual por seis mujeres en 2017. El cineasta de Una pareja explosiva negó cualquier delito.

Según un nuevo informe de Rolling Stone que cita varias fuentes anónimas que trabajaron en la película, la mayoría del equipo de Nueva York pidió que no se los incluyera en los créditos.

Una persona cuyo trabajo se acreditó dijo a la salida que lamentaba haber puesto su nombre en la película y afirmó: “Estoy mucho más alarmado ahora que hace un año”.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent.

open image in gallery La mayoría de los miembros del equipo de filmación que trabajó en el documental de Melania Trump pidió que se eliminaran sus nombres de los créditos, según un informe reciente ( Getty )

open image in gallery Brett Ratner volvió del exilio de Hollywood para dirigir un documental sobre la Primera Dama, Melania ( Getty )

Otros miembros del equipo de filmación dijeron que la peor parte de trabajar en el documental de Amazon MGM sobre la primera dama no tenía nada que ver con el presidente ni con la política, sino con el hecho de compartir rodaje con Ratner.

“Me siento un poco incómodo con el elemento propagandístico de esto”, dijo un miembro del equipo de producción a Rolling Stone. “Pero Brett Ratner fue la peor parte de trabajar en este proyecto”.

Melania es la primera película que Ratner hace desde Hércules en 2014.

Según fuentes internas, el set de rodaje de Melania era caótico y desorganizado, y los miembros del equipo de filmación a menudo trabajaban muchas horas y se veían obligados a trabajar sin pausas para comer. También se acusó al director de dejar basura por todas partes y de ser despectivo con sus empleados.

“Se habló más de que Brett era un baboso que de Melania”, dijo un miembro del equipo de producción al medio sobre Ratner, que también está programado para dirigir una nueva entrega de la franquicia Una pareja explosiva a petición personal del presidente.

Mientras Ratner causaba terribles impresiones en el rodaje, los miembros del equipo de filmación informaban que la primera dama era “aburrida” y “simpática”.

Un portavoz de Amazon dijo a Rolling Stone: “Licenciamos la película por una única razón: porque creemos que a los clientes les va a encantar”. Amazon no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Independent.

open image in gallery Melania sigue a la Primera Dama en los 20 días previos a la investidura de Donald Trump ( Getty )

Amazon habría gastado 75 millones de dólares en adquirir y promocionar la nueva película, aunque el analista de encuestas de CNN Harry Enten estima que el documental ganará entre 1 y 5 millones de dólares durante su fin de semana de estreno.

“Desgraciadamente, si fracasa, me sentiría muy bien”, dijo un miembro del equipo a Rolling Stone.

Después de que la Casa Blanca celebró una proyección privada de la película a principios de esta semana, Melania se estrenará en el Kennedy Center de Washington D.C. el jueves y se estrenará en los cines de todo el mundo el viernes.

Traducción de Olivia Gorsin