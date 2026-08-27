Julia Roberts revela la inolvidable respuesta de Dolly Parton a sus quejas en ‘Magnolias de acero’

Julia Roberts reveló que nunca olvidó la respuesta que Dolly Parton le dio cuando se quejó de las difíciles condiciones durante el rodaje de Magnolias de acero, estrenada en 1989.

Parton, quien murió el martes en Nashville, Tennessee, compartió pantalla con Roberts, hoy de 58 años, en la película y, ese mismo año, ambas aparecieron en The Oprah Winfrey Show para promocionarla. Tras la muerte de la estrella del country, resurgió un fragmento de aquella entrevista en el que Roberts recordó el consejo que Parton le dio durante una agotadora jornada de rodaje bajo el intenso calor del verano de Luisiana.

“Todos andaban con hielo en las muñecas y no paraban de quejarse: ‘¡Qué calor! ¿Me pueden traer un poco de agua?’. Hasta que le dije: ‘Dolly, llevas una peluca y ropa de lana. Hace muchísimo calor. Al menos di que tienes calor, ¡esto es insoportable!’”, recordó Roberts.

Fue entonces cuando Parton le dio una respuesta que Roberts asegura no haber olvidado nunca. “Estábamos sentadas en el porche y me dijo: ‘De niña quería ser famosa y rica. Ahora soy ambas cosas, así que no me voy a quejar’”.

open image in gallery Julia Roberts compartió el consejo que Dolly Parton le dio al comienzo de su carrera y que nunca olvidó ( Sony )

open image in gallery Parton y Roberts compartieron elenco con Sally Field, Daryl Hannah, Shirley MacLaine y Olympia Dukakis en ‘Magnolias de acero’ ( Dominio público )

Roberts contó que tomó muy en serio aquel consejo de Parton y que, desde entonces, nunca lo ha olvidado.

“Pensé: ‘Bueno, mejor me quedo callada el resto del día’”, recordó en aquella entrevista.

“Fue la manera en que lo dijo. Yo no podría hacerlo exactamente como ella, porque terminaría explotando, pero es algo que nunca olvidé. Cada vez que estoy a punto de quejarme o lamentarme por algo, vuelvo a escuchar a Dolly sentada en aquel porche diciendo esas palabras, y enseguida me quedo callada”.

En Magnolias de acero, Parton interpretó a Truvy Jones, la dueña de un salón de belleza en Luisiana, mientras que Roberts, que entonces llevaba apenas dos años de carrera como actriz, dio vida a Shelby Eatenton-Latcherie, una joven novia de carácter decidido.

La película sigue a un grupo de mujeres unidas por una estrecha amistad que se acompañan en los momentos más felices y difíciles de sus vidas. El elenco también reunió a Sally Field, Daryl Hannah, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Tom Skerritt y Sam Shepard.

Tras conocerse la muerte de Parton, Roberts recordó a su compañera de reparto con un emotivo mensaje: “Dolly era una persona mágica y llena de alegría. Haberla conocido es un tesoro en mi vida. Hoy se apagó el sol”.

MacLaine, de 92 años, también le rindió homenaje: “Dios nos la envió y ahora ella ha regresado a casa”.

Por su parte, Hannah destacó la personalidad de la artista. “Sin exagerar, Dolly Parton fue una de las personas más inteligentes, divertidas y cariñosas que he conocido”, escribió.

open image in gallery Una de las actuaciones más recordadas de Dolly Parton en el cine fue la de Truvy Jones, dueña de un salón de belleza en Luisiana, en ‘Magnolias de acero’ ( Tri-Star Pictures )

open image in gallery La Reina del Country, Dolly Parton, murió en Nashville tras una “breve lucha contra el cáncer”, según informó su representante ( PA )

“Ella es el mejor ejemplo de lo que significa ser una gran persona. Estoy segura de que seguiremos descubriendo mucho más sobre la importante, generosa y discreta labor benéfica que realizó durante su vida y de la que casi nunca hablaba”.

Sally Field también recordó a Parton con un emotivo mensaje. “Si de verdad existen ángeles en la Tierra, acabamos de perder a uno. Dolly Parton. Nunca habrá otra como ella”, expresó.

“La adoré con todo mi corazón y siempre atesoraré el tiempo que compartimos. Para siempre. Descansa en paz, hermosa Dolly”, añadió.

Magnolias de acero fue solo una de las películas que marcaron la extensa trayectoria de Parton en la pantalla grande. A lo largo de su carrera también participó en producciones como 9 to 5, Rhinestone y The Beverly Hillbillies.

La muerte de la artista fue anunciada el martes por su sobrino Bryan Seaver, quien además se desempeñaba como su jefe de seguridad. Más tarde, un representante confirmó que Parton murió en Nashville, rodeada de sus seres queridos, después de una “breve lucha contra el cáncer”.

Entre los numerosos homenajes también estuvo el de Miley Cyrus, ahijada de Parton, quien recordó a su “tía Dolly” como un “ángel”. “Siempre la llevaré en mi corazón y quiero que se sienta orgullosa de mí”, expresó la cantante.

Traducción de Leticia Zampedri