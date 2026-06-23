Madonna se ha pronunciado sobre el fracaso de su película biográfica, afirmando que tuvo un “desacuerdo” con Universal Studios debido a las limitaciones presupuestarias.

La película, cuyo título presuntamente hubiera sido Who's That Girl, entró en fase de desarrollo en 2020. La actriz Julia Garner (La hora de la desaparición) fue elegida para interpretar a Madonna y la propia artista sería la guionista y directora de la historia de su vida.

Sin embargo, las novedades sobre el proyecto acabaron por desvanecerse, y ahora Madonna (67) ha hablado sobre ello en una nueva entrevista.

“Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida”, recordó en una entrevista con la publicación Interview. Continuó: “Trabajé en mi guion durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos haciendo presupuestos y castings”.

open image in gallery Madonna fotografiada en mayo de 2025 ( Getty )

“Tuvimos un desacuerdo, Universal y yo, con respecto al presupuesto. He tenido una vida extraordinaria, una vida intensa, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Me entiendes? No iba a ser una película independiente”, expresó.

Según contó, la intérprete de ‘Like a Virgin’ había ideado una forma de producir la película por “menos dinero” rodando en Serbia, pero no le pareció que al estudio le “entusiasmara la idea”.

The Independent se ha puesto en contacto con un representante de Universal Studios para obtener comentarios al respecto.

“Tal vez simplemente no creyeron en mí. Una de sus primeras reacciones fue: ‘No creemos que puedas quedarte en Serbia más de cuatro días’. Y yo les dije: ‘¿Leyeron el guion? Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy allí de vacaciones’”, explicó.

“En fin, me quedé en un limbo cuando todo se vino abajo, y entonces Netflix me contactó para hacer una serie. Fue otro proceso largo y complicado, porque no podía usar el guion que tenía con Universal a menos que se lo comprara a precio desorbitado, a pesar de que yo lo había escrito. Mejor no preguntar”, siguió.

De acuerdo con Madonna, después se propuso reelaborar la película para convertirla en una serie biográfica para Netflix, pero descubrió que el proceso de desarrollo era “muy diferente”.

open image in gallery Madonna actúa durante un concierto sorpresa en Nueva York, EE. UU. ( Reuters )

Según explicó, uno de los problemas era encontrar el equipo creativo adecuado, y después de casi un año de intentarlo, el proyecto fue archivado.

“Así son las cosas”, dijo, y prosigió: “Empecé a intentar comprender cómo funcionaría hacer una serie. Es un proceso muy diferente. Tienes que reunirte con muchos guionistas y encontrar al showrunner adecuado, y no pude encontrar ninguno”.

“Esto se prolongó durante otros ocho o nueve meses. Pensaba: ‘Menos mal que tengo otro trabajo, porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer aquello para lo que vine a este mundo’”, relató.

Madonna, en cambio, volvió a centrar su atención en la música: su nuevo álbum, Confessions on a Dance Floor: Part II, saldrá a la venta el 3 de julio.

Traducción de Sara Pignatiello