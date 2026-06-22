‘Mensajes de voz para Isabelle’: ¿qué opinan los críticos y los fans sobre la nueva comedia romántica de Netflix?

¡Atención, amantes de las comedias románticas!

Si estás buscando tu próxima historia de amor, Netflix acaba de estrenar Mensajes de voz para Isabelle, protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson.

El reparto también incluye a Toby Sandeman, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Spencer Lord, Gil Bellows, Tanis Dolman y Leah McKendrick.

La película sigue a Jill (Zoey Deutch), una joven que intenta sobrellevar la muerte de su hermana dejándole mensajes de voz en los que relata el caos de su vida en San Francisco. Sin que ella lo sepa, el número de teléfono es reasignado y un enigmático agente inmobiliario de Austin, interpretado por Nick Robinson, comienza a recibir esos mensajes, que terminan convirtiéndose en una inesperada y divertida confesión.

Con una premisa tan original, Mensajes de voz para Isabelle promete combinar romance, humor y duelo en una historia tan emotiva como peculiar.

La opinión de la crítica

open image in gallery Zoey Deutch y Nick Robinson protagonizan la nueva comedia romántica de Netflix ‘Mensajes de voz para Isabelle’ ( Diyah Pera/Netflix )

Desde su estreno, Mensajes de voz para Isabelle ha recibido críticas entre mixtas y positivas. Al momento de la publicación, la película cuenta con un 84 % de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, mientras que la audiencia le otorga un 92 %. En IMDb, mantiene una calificación de 7,8 sobre 10.

Caroline Siede, de A.V. Club, le concedió una nota de B+ y escribió: “Voicemails for Isabelle te hará reír, te hará llorar y te hará creer que no tiene nada de malo que una película aspire, sin complejos, a ser una celebración de la vida”.

No todos los comentarios han sido tan favorables. Benjamin Lee, de The Guardian, le otorgó dos de cinco estrellas y señaló: “Aunque la película tiene un acabado más refinado de lo habitual, como una de las producciones de Sony para la plataforma de streaming, simplemente no posee el encanto necesario. Y el hecho de que reconozca lo incómodo que resulta el comportamiento de Wes no hace que, por arte de magia, deje de ser incómodo”.

En una valoración más positiva, Liz Declan, de ScreenRant, le dio una puntuación de ocho sobre diez y destacó que “la más reciente película de Netflix supera las expectativas habituales de las comedias románticas para streaming al ofrecer una historia divertida, emotiva y con mucho corazón”.

Por su parte, Kevin Maher, de The Times, le otorgó tres estrellas y la describió como “una película vibrante, llena de ‘pornografía inmobiliaria’ —como Always Be My Maybe—”. Además, elogió a Zoey Deutch: “Con toda su energía desbordante y sus expresivas reacciones, demuestra una vez más, después de Nouvelle Vague, que es una figura importante de Hollywood que ha sido injustamente desaprovechada”. Sin embargo, criticó la actuación de Nick Robinson, al considerarla “demasiado rígida”.

La reacción de la audiencia

open image in gallery ( Diyah Pera/Netflix )

Tras el estreno de Mensajes de voz para Isabelle, los espectadores acudieron a las redes sociales para compartir sus impresiones y, en general, la película parece haber conquistado a los fanáticos de las comedias románticas. Eso sí, muchos coinciden en una advertencia: es una historia que hace llorar, así que conviene tener pañuelos a la mano.

“¿Una chica que le deja mensajes de voz a su hermana fallecida, pero estos terminan llegando a un completo desconocido del que acaba enamorándose? ¿Por qué me conmovió tanto?”, escribió un usuario.

Otro comentó: “¿Por qué pensé que Mensajes de voz para Isabelle iba a ser una comedia romántica ligera si terminé llorando al menos una vez cada diez minutos durante dos horas?”.

Una tercera persona resumió su experiencia con una publicación en X: “Los primeros quince minutos de #VoicemailsForIsabelle me destrozaron por completo”.

Tras el estreno de Mensajes de voz para Isabelle, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. La mayoría de los espectadores coincidió en que la película conquistó a los amantes de las comedias románticas, aunque con una advertencia: prepárate para llorar.

“¿Quién escribió esto, quién lo dirigió y por qué no había oído hablar de esta película hasta hoy? Mensajes de voz para Isabelle es, sin duda, una de las cosas más extraordinarias que he visto. La historia, el elenco, la banda sonora… todo es hermoso. Estoy devastada”, escribió una usuaria.

Otro espectador comentó: “Acabo de ver Mensajes de voz para Isabelle en Netflix y, vaya, la situación está tan difícil que volvieron las comedias románticas”.

“¡CINE! Siempre voy a amar esas escenas de las comedias románticas en las que alguien corre para alcanzar al amor de su vida”, publicó otra persona.

Un cuarto usuario destacó el componente emocional de la historia: “#VoicemailsForIsabelle es una comedia romántica encantadora. El amor de Jill por Izzy está presente durante toda la película, y es precisamente ese amor el que la impulsa a arriesgarse y perseguir sus sueños. Además, Wes y Jill hacen una pareja adorable y su discurso para recuperarla fue muy emotivo”.

Otro comentario resumió el sentir de muchos espectadores: “Nunca pensé que una historia sobre sanar el duelo y conocer por accidente a un desconocido a través de mensajes de voz pudiera ser tan conmovedora. Y, aun así, me tuvo con mariposas en el estómago todo el tiempo”.

También hubo quien la calificó como una de las mejores películas románticas del año: “Acabo de ver Mensajes de voz para Isabelle y, sinceramente, creo que podría ser la mejor comedia romántica de 2026”.

La música tampoco pasó desapercibida. “El supervisor musical de Mensajes de voz para Isabelle hizo un trabajo espectacular. Estoy llorando”, escribió un usuario.

Otro resumió el entusiasmo general con un mensaje sencillo: “Mensajes de voz para Isabelle me encantó. ¡Las comedias románticas están de vuelta!”.

¿Dónde verla?

Mensajes de voz para Isabelle se estrenó el 19 de junio y ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri