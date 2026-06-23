Olivia Rodrigo anuncia cartelera extraordinaria de “heroínas y amigas” para festival exclusivamente femenino

Olivia Rodrigo ha anunciado un nuevo festival de música, Daisy Chain Fields, que contará con un cartel exclusivamente femenino de “heroínas y amigas”, entre las que se incluyen Stevie Nicks, Chappell Roan y Doechii.

Los fondos recaudados en el evento se donarán a organizaciones benéficas que promueven y defienden los derechos de las mujeres y las niñas.

La cantante (23), conocida por éxitos como ‘Driver's Licence’, ‘Good 4 U’ y ‘Vampire’, dio a conocer el lunes la impresionante lista de artistas participantes. El festival, que se celebrará el 29 de agosto en Irvine, California, EE. UU., también contará con la presencia del grupo de K-Pop Katseye, Rachel Chinouriri y Sarah McLachlan.

Rodrigo compartió la noticia en Instagram, publicando una imagen promocional que muestra, notablemente, una flor formada por prendedores, uno de ellos con la inscripción “Libertad para nuestros cuerpos”, una clara referencia a la campaña estadounidense por el derecho al aborto.

Expresando su antigua ambición, Rodrigo escribió: “Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con todos ustedes. ¡He soñado con organizar este festival durante años y estoy eufórica de que finalmente se haga realidad!”.

Añadió: “Daisy Chain Fields cuenta con un cartel compuesto íntegramente por mujeres y el 100 % de las ganancias netas se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas”.

La ganadora del Grammy afirmó además que la programación era “realmente increíble y [estaba] llena de [sus] heroínas y amigas”. Continuó expresando su convicción de que “la alegría, la comunidad y la música [podían] ser los motores de un cambio significativo”, y agregó que tenía la esperanza de que este festival cumpliera con ese objetivo. “¡Estoy deseando gritar, bailar y cantar con todos ustedes el 29 de agosto!”, manifestó.

open image in gallery Olivia Rodrigo va a celebrar su primer festival en agosto ( Getty Images for Spotify )

En una entrevista con la revista Pitchfork, Rodrigo confirmó que se había inspirado directamente en Lilith Fair, el festival cofundado por la música Sarah McLachlan en los 90 en respuesta a las afirmaciones sexistas de la industria que sostenían que las artistas femeninas no vendían tantas entradas y que la música de mujeres no podía reproducirse de forma consecutiva en la radio.

McLachlan, invitada especial al festival de Rodrigo, señaló años después que se había dado cuenta de que “la unión [hacía] la fuerza”, a pesar de los intentos de la industria por enfrentar a las mujeres entre sí.

Rodrigo bautizó el festival como “Daisy Chain Fields” porque quería algo que reflejara la fuerza y la belleza de sus artistas, y expresó su esperanza de que el ambiente fuera una mezcla entre “chica hippie y riot grrrl punk”.

“Ninguna de las artistas que participa obtendrá ningún beneficio”, dijo, y siguió: “Siento que necesitamos algo realmente positivo que hacer y ver, y las jóvenes necesitan modelos a seguir increíbles que apoyen a otras mujeres y que participen en algo que sea realmente alegre, musical y orientado a la comunidad”.

open image in gallery Stevie Nicks forma parte del cartel del nuevo festival de Rodrigo ( Getty )

Este anuncio llega tras un periodo de gran éxito para Rodrigo. Hace unas semanas, su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido, logrando así su mejor semana de lanzamiento.

Esto ocurre casi un año después de que fuera cabeza de cartel del Festival de Glastonbury. Su álbum debut, Sour (2021), y su segundo número uno, Guts (2023), también cosecharon elogios de la crítica y éxito comercial, incluyendo premios Grammy.

Rodrigo ya ha demostrado su capacidad para unir a personas de diferentes generaciones. En You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love colabora con Robert Smith de The Cure, a quien también invitó a su concierto como cabeza de cartel en Glastonbury el año pasado.

Rodrigo también invitó a Smith a subir al escenario para su actuación sorpresa en el Festival Primavera Sound de Barcelona, España, a principios de este mes, donde interpretaron a dúo su tema inédito hasta entonces, ‘What's Wrong with Me’.

Traducción de Sara Pignatiello