Se forma un enorme socavón frente a la mansión de Nicolas Cage en la playa de Malibú

Un gran socavón se abrió frente a una mansión costera en Malibú, propiedad del actor ganador del Oscar Nicolas Cage, después de que colapsara la entrada para coches el martes por la mañana.

Los equipos de emergencia y los trabajadores de servicios públicos acudieron al lugar poco antes de las 6 a. m., cuando el colapso estructural provocó una fuga de gas.

El proveedor de gas natural SoCalGas informó que controlaron la fuga varias horas después, pero cortaron temporalmente el suministro de gas natural a lo largo de un tramo de 26 metros de la carretera como medida de seguridad ante la erosión costera en curso.

Los representantes de Cage no han respondido a las solicitudes de comentarios. Los registros de la propiedad indican que la mansión se vendió en 2024, y el expropietario reveló al New York Times en ese momento que el actor era el comprador.

open image in gallery El derrumbe provocó una fuga de gas poco antes de las 6 de la mañana, lo que llevó a las autoridades y a una empresa de servicios públicos a intervenir ( AP )

Los daños se produjeron durante una alerta por inundaciones costeras en Los Ángeles relacionada con la tormenta tropical Marie, que anteriormente había sido un huracán. Si bien Marie permaneció mar adentro, provocó lluvias y fuertes olas en el sur de California durante el fin de semana festivo.

El martes, las autoridades de la ciudad de Malibú declararon inhabitables al menos cinco viviendas en esa calle. El barrio residencial se ubica entre el océano y la autopista Pacific Coast Highway.

“El acceso del personal de emergencia está muy restringido y puede resultar intransitable debido al gran tramo de carretera que se derrumbó”, escribió la ciudad en la declaración de emergencia.

Asimismo, señaló que el tramo intacto de la carretera era demasiado estrecho para dar cabida a los vehículos de emergencia, incluidos los camiones de bomberos y otros vehículos de gran tamaño y que suponía “un riesgo considerable para la seguridad pública y la capacidad de respuesta ante emergencias”.

open image in gallery La mansión sufrió daños durante un aviso de inundaciones costeras en el área de Los Ángeles debido a los efectos persistentes de Marie, que había sido un huracán antes de volver a convertirse en tormenta tropical ( AP )

No hay suministro de gas en la zona afectada, y las autoridades municipales advierten que también podría suspenderse el servicio de agua hasta nuevo aviso. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá vigente la orden de evacuación.

Cage, de 62 años, protagonizó recientemente la serie de Amazon Spider-Noir, que fue cancelada por Prime Video a pesar de las críticas entusiastas y positivas.

La popular serie ganó cinco premios Emmy en las categorías de cinematografía, edición de sonido, coordinación de especialistas, diseño de títulos y efectos visuales en la ceremonia de Artes Creativas del domingo.

El actor ha acumulado una filmografía de más de 100 películas, ganó un Oscar por Adiós a Las Vegas y dará vida a John Madden en una película biográfica sobre el entrenador y comentarista de la NFL que se estrenará a finales de este año.