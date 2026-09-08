Amazon comenzó a ofrecer Alexa+, su asistente con inteligencia artificial, de forma gratuita a todos los miembros de Prime en Estados Unidos.

Desde el 1 de septiembre, los suscriptores estadounidenses de Amazon Prime tienen acceso ilimitado al asistente de nueva generación sin costo adicional, una ventaja que amplía los servicios incluidos en la membresía.

Según Amazon, Alexa+ es una versión renovada de su tradicional asistente de voz que incorpora inteligencia artificial generativa para mantener conversaciones más naturales, comprender solicitudes más complejas y realizar tareas que estaban fuera del alcance de la versión original.

Entre sus funciones, los usuarios pueden pedirle que investigue distintos temas, organice su día, gestione calendarios y cree recordatorios, además de delegarle algunas tareas cotidianas. Alexa+ también puede encargarse de acciones como pedir comida a domicilio o programar determinados servicios en nombre del usuario.

La incorporación de este beneficio llega en un momento de crecimiento para Prime. Durante el segundo trimestre de 2026, el número de miembros registró un aumento interanual de dos dígitos, según señaló Brian Olsavsky, vicepresidente sénior y director financiero de Amazon, durante una conferencia sobre resultados celebrada en julio, de acuerdo con Retail Dive.

open image in gallery Los miembros de Amazon Prime ahora pueden acceder gratis a Alexa+, el asistente de inteligencia artificial de la compañía ( Julian Cassady Photography/Ali )

Parte de ese crecimiento estaría relacionado con Alexa+, ya que los consumidores que probaron el asistente tuvieron más de un 25 % de probabilidades adicionales de suscribirse a Prime, según el informe. Además, Alexa+ llegó a más de 100.000 usuarios durante las semanas posteriores a su lanzamiento inicial a principios de este año.

El avance de Prime también se reflejó en los resultados de Amazon: los ingresos procedentes de servicios de suscripción, entre ellos la membresía, aumentaron un 12 % interanual hasta alcanzar los 13.700 millones de dólares.

Amazon señala que los miembros de Prime pueden utilizar Alexa+ en dispositivos compatibles con Alexa, a través de la aplicación del asistente y desde Alexa.com.

La incorporación de Alexa+ como beneficio gratuito llega, además, en un momento de mayor competencia entre los programas de fidelización de las grandes cadenas minoristas, después de que Walmart ampliara recientemente las ventajas incluidas en su propia membresía de pago, según el informe.

open image in gallery La medida llega mientras Walmart, uno de los principales competidores de Amazon, incorpora nuevos beneficios a su programa de fidelización ( Getty Images )

Walmart también reforzó su programa Walmart+ con nuevos beneficios, entre ellos 25 impresiones fotográficas gratuitas de 4x6 pulgadas al mes y la posibilidad de realizar una operación mensual en sus servicios financieros sin pagar comisión. En medio de esta apuesta por hacer más atractiva su membresía y competir con Amazon Prime, Walmart+ registró un crecimiento de dos dígitos en el número de suscriptores durante el segundo trimestre de 2026.

Esta estrategia para atraer y fidelizar clientes mediante programas de pago también está ganando terreno entre otras cadenas minoristas: Dick’s Sporting Goods, por ejemplo, lanzó ScoreCard+ en julio, una membresía de 99 dólares al año que ofrece envíos gratuitos, acceso a promociones exclusivas, un 20 % de descuento en servicios dentro de sus tiendas y otros beneficios.

Traducción de Leticia Zampedri