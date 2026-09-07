Día del Trabajo: ¿cuál es la historia del día festivo en Estados Unidos?

Este lunes, millones de estadounidenses disfrutarán de un día festivo nacional, ya que el país celebra su Día del Trabajo anual.

Pero, ¿cómo surgió el Día del Trabajo y cuál es el significado?

¿Qué es el Día del Trabajo?

El Día del Trabajo es un día festivo en los Estados Unidos para honrar al movimiento obrero estadounidense y las contribuciones que los trabajadores han hecho a la sociedad.

¿Cuándo es el Día del Trabajo?

Se celebra el primer lunes de septiembre de cada año.

Una multitud recorre la planta baja de la terminal ferroviaria Moynihan un día antes del inicio del fin de semana del Día del Trabajo

¿Cómo surgió el Día del Trabajo?

La idea surgió en 1882, cuando los sindicatos de la ciudad de Nueva York decidieron organizar un desfile para homenajear a sus miembros.

Dicho desfile inspiró a que otros sindicatos organizaran sus propias celebraciones. Para 1887, Oregón, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey y Colorado habían declarado el Día del Trabajo como día festivo estatal.

El presidente Grover Cleveland declaró el Día del Trabajo como día festivo nacional en 1894.

¿Qué significado tiene el Día del Trabajo en la actualidad?

El Día del Trabajo se consideraba antiguamente el final de la temporada de verano, pero también se ha convertido en un importante fin de semana de ventas para muchos minoristas en los Estados Unidos.

De hecho, es una de las fechas de mayores ventas del año, solo superada por el Black Friday.

¿Se puede usar ropa blanca después del Día del Trabajo?

La tradición se remonta a la época victoriana, cuando se consideraba una falta de etiqueta en la moda usar ropa blanca después del primer lunes de septiembre, aunque la mayoría de los estadounidenses perdieron la costumbre desde hace mucho tiempo.