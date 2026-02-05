Bad Bunny dice estar ‘emocionado’ por su gente en esperada actuación de Super Bowl

Bad Bunny se prepara para su esperada actuación en el medio tiempo del Super Bowl, abordando el evento con una mezcla de emoción, gratitud y una perspectiva centrada en el impacto cultural.

El artista puertorriqueño compartió sus reflexiones el jueves en una conferencia de prensa de Apple Music. "Para ser honesto, no sé cómo me siento. Hay mucho. Todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada. Todo eso", expresó en inglés, mientras su sencillo de 2017 "Chambea" sonaba de fondo.

"Estoy emocionado, pero al mismo tiempo, me siento más emocionado por la gente que incluso por mí — mi familia, mis amigos, las personas que siempre han creído en mí", manifestó. "Este momento, la cultura, eso es lo que hace especiales a estos shows".

El superastro, uno de los artistas más escuchados del planeta, subirá al escenario del Super Bowl solo una semana después de ganar el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por Debí tirar más fotos. Este galardón marcó un hito al ser la primera vez que un álbum completamente en español se llevó el premio principal.

El domingo, se espera que cante únicamente en español, llevando la identidad latina al centro del evento televisivo más visto de Estados Unidos. ( Foto AP/Alejandro Granadillo )

“Me llevó hasta aquí”, comentó sobre el álbum. “No estaba buscando el álbum del año en los Grammy ni tampoco en los Latin Grammy”. El artista dice que estaba buscando “conectar con mis raíces”.

Durante la conferencia, bromeó diciendo que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su presentación, pero deberían estar preparados para bailar.

Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music condujeron la conversación con Bad Bunny. El evento del jueves comenzó con conversaciones con los artistas del pre-show a la 1:00 p.m. hora del Este.

Este año, se formó una larga fila mucho antes de que se abrieran las puertas, con medios acreditados, incluyendo una notable presencia de medios en español y latinoamericanos, llenando la sala casi una hora antes de que comenzara la conferencia de prensa.

Marcó un fuerte contraste con la conferencia de prensa de Kendrick Lamar en 2025, cuando la sala no se llenó hasta aproximadamente 15 minutos antes del evento.

La sesión de medios previa al juego reveló algunos detalles sobre la actuación de Bad Bunny, pero los artistas principales a menudo guardan secretos. Rihanna ciertamente lo hizo, esperando hasta su actuación en el Super Bowl en 2023 para revelar que estaba embarazada de su segundo hijo.

Por ejemplo: Lowe mencionó que la actuación de Bad Bunny durará 13 minutos.

Cuando se le preguntó qué pueden esperar los espectadores, Bad Bunny dijo: “Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Lo que la gente puede esperar de mí... mucho de mi cultura. Realmente no, no quiero dar ningún spoiler”.

Cuando se le preguntó si tendrá invitados sorpresa, dijo: “Eso es algo que no te voy a decir”.

Luego dijo que en realidad tendrá muchos invitados viendo, sus amigos, familia, “la comunidad latina”, y personas de todo el mundo que aman su música.

El Super Bowl se llevará a cabo el domingo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, con los Seahawks de Seattle se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra.

¿Quién más actuará en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con varios artistas destacados en el norte de California: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

“Quiero que se sientan inspirados. Quiero que todos sepan que la música es algo increíble”, dijo Puth sobre su actuación.

“Esto es prácticamente lo mejor de lo mejor”, añadió Jones. “Esto es lo máximo... Es difícil competir. Tal vez mi boda esté a la altura”.

El himno nacional y “Lift Every Voice and Sing” serán interpretados por el artista sordo Fred Beam en lenguaje de señas estadounidense. Julian Ortiz interpretará “America the Beautiful”.

Antes del juego, Green Day tocará un set para celebrar el 60 aniversario del Super Bowl. La banda, que tiene sus raíces en el Área de la Bahía, planea ”¡hacer ruido!”, según el cantante principal Billie Joe Armstrong.

Por primera vez en la historia, el espectáculo de medio tiempo incluirá un programa de interpretación en lenguaje de señas multilingüe con el lenguaje de señas puertorriqueño, dirigido por la intérprete Celimar Rivera Cosme. Ella también fue la intérprete de la histórica residencia de Bad Bunny en Puerto Rico el año pasado, que atrajo a más de medio millón de fans.

Todas las actuaciones en lenguaje de señas para los espectáculos previos y de medio tiempo se presentarán en colaboración con Alexis Kashar de LOVE SIGN y Howard Rosenblum de Deaf Equality.