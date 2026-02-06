Bad Bunny se prepara para subir al escenario del Super Bowl de 2026 para una de las mayores actuaciones de su carrera, y no cobrará ni un céntimo por ello.

El artista (31), cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue elegido para encabezar el espectáculo del medio tiempo de este año, lo que provocó una reacción violenta entre los seguidores del movimiento MAGA, incluidos algunos de los seguidores más leales de Donald Trump, que han tildado al reguetonero y cantante puertorriqueño de “odiador masivo de Trump”, y “activista anti-ICE”, y lo han criticado por “no tener canciones en inglés”.

Aunque muchos pueden suponer que el cantante de 'Tití me preguntó' recibirá un gran sueldo por su actuación, los artistas del espectáculo del descanso no reciben ninguna compensación.

Aparte del mínimo de unos pocos cientos de dólares exigido por el sindicato, que se absorberán en los costes generales de producción, la NFL no paga a los artistas principales del medio tiempo, ya que los músicos cuentan en gran medida con la masiva exposición que obtienen de la actuación, según Forbes.

El año pasado, tras la actuación de Kendrick Lamar en el descanso, vista por una media de 133,5 millones de espectadores durante el Super Bowl 2025, su canción 'Not Like Us' experimentó un aumento del 430 % en reproducciones.

El artista del medio tiempo del Super Bowl de este año, Bad Bunny, formará parte de la larga tradición en la que el artista principal es compensado en exposición y no en dinero ( Getty Images )

Por su parte, Rihanna también experimentó un enorme aumento de las ventas de música y reproducciones, así como de las ventas de su marca de cosméticos Fenty Beauty, tras su actuación en el descanso del Super Bowl de 2023.

Justo después de su destacada presentación, la estrella del pop Rihanna logró un incremento del 640 % en las reproducciones de su música en Spotify. Se estima que, en las 12 horas posteriores a su presentación, Rihanna generó un impacto mediático equivalente a 88.3 millones de dólares, según la herramienta de análisis de rendimiento de marcas Launchmetrics.

Otros también se beneficiaron, como Lady Gaga, que vio cómo las ventas de sus álbumes y canciones aumentaban un 1.000 % gracias a su actuación de 2017; Jennifer Lopez, por su parte, además ganó 2,3 millones de nuevos seguidores en Instagram tras su aparición en el medio tiempo del Super Bowl de 2020 junto a Shakira.

También es importante considerar que la producción del espectáculo tiene un costo elevado. La NFL y Apple Music suelen invertir alrededor de $10 millones para cubrir los gastos del personal involucrado, los elaborados escenarios y el equipo de audio.

Se estima que, en 2021, The Weeknd invirtió $7 millones de su propio dinero para financiar su espectáculo, al igual que Dr. Dre el año anterior.

El Super Bowl LX de este año, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara (California), EE. UU., enfrentará a los New England Patriots con los Seattle Seahawks. Los dos equipos se enfrentaron previamente en 2015, cuando los Patriots salieron victoriosos con un marcador final de 28-24.

Traducción de Sara Pignatiello