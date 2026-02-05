El movimiento MAGA se prepara para celebrar el espectáculo The All-American Halftime Show en protesta por los actos musicales programados por la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano de EE. UU.) para el Super Bowl de 2026.

Los artistas Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett actuarán en el evento de Turning Point USA (TPUSA), según anunció la organización política de derecha el lunes.

TPUSA, entidad fundada por el fallecido activista conservador Charlie Kirk, anunció el pasado octubre que organizaría un espectáculo alternativo el 8 de febrero, la misma noche de Super Bowl de la NFL, que enfrentará a los New England Patriots con los Seattle Seahawks.

El anuncio inicial se produjo semanas después de que aumentara la indignación conservadora por la elección del compositor y cantante en español Bad Bunny como artista del medio tiempo del Super Bowl. Muchas figuras republicanas tacharon a la superestrella puertorriqueña de “odiador masivo de Donald Trump”, “activista anti-ICE” y le espetaron que no tenía “ninguna canción en inglés”.

Como parte de su anuncio, Turning Point USA incluyó un enlace a un sitio web en el que se pedía a los usuarios que rellenaran un formulario para suscribirse a las actualizaciones sobre el venidero evento. Una de las preguntas era: “¿Qué géneros musicales le gustaría que aparecieran?”. Las opciones de respuesta eran: Cualquiera que esté en inglés; Americana; Rock Clásico; Country; Hip-hop; Pop; Alabanza.

open image in gallery La organización derechista Turning Point USA organizará un espectáculo de medio tiempo rival en protesta por el artista principal del Super Bowl, Bad Bunny ( Getty )

open image in gallery Kid Rock, uno de los famosos más fieles seguidores de Trump, subirá al escenario durante el espectáculo de medio tiempo del evento rival de Turning Point USA ( Getty Images )

A pesar de las críticas de Trump a la elección de Bad Bunny para el Super Bowl, la NFL ha confirmado que no dejará de lado al cantante de 'DtMF'. De hecho, la organización ha parecido redoblar su desafío, añadiendo recientemente a su programación del Super Bowl a la banda de rock Green Day, críticos de Trump desde hace mucho tiempo. El trío de rock, formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, interpretará un tributo especial por el 60° aniversario del Super Bowl durante la ceremonia de apertura.

En reacción a los actos musicales, Trump declaró recientemente al New York Post, al tiempo que confirmaba que no asistirá al partido: “Estoy en contra de ellos. Creo que es una selección ridícula. Lo único que lograrán es sembrar odio. Terrible”, expresó.

Aun así, cuando falta poco menos de una semana para el espectáculo, la organización apenas acaba de empezar a dar detalles sobre el evento programado. Esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿Cuándo y dónde se emitirá?

El espectáculo All-American Halftime Show, que promete celebrar “la fe, la familia y la libertad”, tendrá lugar la misma noche que el Super Bowl de 2026: el 8 de febrero.

Aún se desconoce dónde se celebrará el acto, aunque se emitirá a través de cuatro cadenas conservadoras: Charge!, DailyWire+, TBN y Real America's Voice. También se retransmitirá en los canales de redes sociales de Turning Point USA, incluidos YouTube, X y Rumble.

Aunque el descanso del Super Bowl tiene lugar a mitad del partido, normalmente entre las 8:00 y 8:30 p. m., se espera que Turning Point USA emita su programa rival en ese mismo periodo.

¿Quién se presentará?

Los artistas de country Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett actuarán en el evento de Turning Point USA.

Kid Rock ha manifestado abiertamente su apoyo a Trump y actuó en el mitin de la victoria en la víspera de su investidura en Washington D. C. Ambos se hicieron amigos en salidas de golf y mítines de campaña, y Trump ha dicho que su apodo para el cantante es “Bob”.

Anteriormente se especuló con que entre los artistas estarían Carrie Underwood, que interpretó polémicamente la canción patriótica 'America the Beautiful' en la ceremonia de investidura de Trump en 2025, o Nicki Minaj, que hizo una aparición sorpresa en el AmericaFest 2025 de Turning Point USA junto a la viuda de Kirk, Erika.

Traducción de Sara Pignatiello