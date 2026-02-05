Bad Bunny responde a quienes aseguran que el público debería aprender español antes de su show del Super Bowl

Bad Bunny llevó tranquilidad a los fans que se están apurando por aprender español antes de su show de medio tiempo en el Super Bowl y aseguró que no es necesario dominar el idioma para disfrutar del espectáculo.

“Va a ser divertido, va a ser fácil. La gente solo tiene que preocuparse de bailar”, dijo el artista —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— en inglés, durante una conferencia de prensa realizada el jueves y organizada por Apple Music, en la antesala del partido del domingo.

El comentario llega luego de que el rapero puertorriqueño, de 31 años, bromeara en octubre durante su participación en Saturday Night Live, cuando dijo que si los fans no lo entendían, tenían cuatro meses para “aprender” español.

Bad Bunny retomó la broma durante la conversación del jueves con Zane Lowe y Ebro Darden, de Apple Music, y reconoció: “Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español”.

“Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor que aprendan a bailar”, agregó. “No hay mejor baile que el que sale del corazón… eso es lo único de lo que deben preocuparse: de divertirse y disfrutar. Y, claro, de alentar a su equipo en el partido”.

open image in gallery Bad Bunny dijo que no será necesario saber español para disfrutar su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl ( Getty Images )

open image in gallery Bad Bunny llegará al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX este domingo justo una semana después de su gran triunfo en los Premios Grammy 2026 ( Getty )

El cantante ganador del Grammy Bad Bunny subirá al escenario el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, durante el entretiempo del esperado duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots por el campeonato de la NFL.

Se espera que el show, de 15 minutos, sea íntegramente en español, como una celebración de la cultura latina en el evento televisivo más visto de Estados Unidos.

“Para ser honesto, no sé bien cómo me siento”, dijo Bad Bunny en la conferencia de prensa. “Es mucho. Sigo en medio de mi gira, acabo de estar en los Grammy la semana pasada. Todo eso”.

“Estoy emocionado, pero al mismo tiempo me entusiasma más por la gente que por mí mismo: mi familia, mis amigos, quienes siempre creyeron en mí”, señaló Bad Bunny. “La cultura es lo que hace especiales a estos espectáculos”.

El cantante, con lentes de sol y un abrigo de piel gris, se mostró visiblemente emocionado al hablar del apoyo de su madre mientras se prepara para subir a un escenario de semejante magnitud.

El artista también habló de su triunfo en los Grammy al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y destacó el significado personal del proyecto. “Ese disco me enseñó mucho y creo que es uno de los trabajos más especiales que he hecho, si no el más especial. Me trajo hasta aquí. No estaba buscando ganar el álbum del año en los Grammy”, señaló.

“Tampoco estaba buscando presentarme en el show de medio tiempo del Super Bowl. Lo que buscaba era conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca, conmigo mismo, con mi historia y con mi cultura”, agregó Bad Bunny.

Sobre lo que el público puede esperar de su presentación, Bad Bunny evitó dar pistas sobre el repertorio o sobre posibles invitados especiales y se limitó a decir que el show estará cargado de “mucha” de su cultura.

“Solo quiero que la gente la pase bien. Va a ser una gran fiesta”, afirmó. “No quiero adelantar nada”.

Traducción de Leticia Zampedri