¿Qué ha dicho Green Day sobre Trump? Las claves del pleito entre la banda y el presidente antes del Super Bowl

Green Day nunca ha evitado hacer declaraciones políticas, y es probable que la próxima actuación de la banda de rock en el Super Bowl de este año no sea una excepción.

Esta semana, la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano de EE. UU.) recurrió a los críticos de Trump de larga data para realizar un homenaje especial por el 60º aniversario del Super Bowl durante la ceremonia de apertura del partido. Se espera que el trío de rock, formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, interprete un puñado de sus éxitos más conocidos, mientras los anteriores MVP (Jugadores Más Valiosos, por sus siglas en inlgés) del Super Bowl son recibidos en el campo.

La incorporación de Green Day a la programación de actuaciones del Super Bowl de 2026 se produce meses después de que la NFL se enfrentara a reacciones negativas de Trump y su base MAGA por invitar al rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny a encabezar el espectáculo del medio tiempo del gran partido. Acusando a la superestrella de 'DtMF' de ser un “odiador masivo de Trump”, y un “activista anti-ICE”, los partidarios de MAGA anunciaron más tarde que organizarían un evento rival, llamado The All-American Halftime Show.

Dado el largo historial de Green Day de críticar públicamente a Trump, he aquí un repaso a todo lo que la banda de 'Wake Me Up When September Ends' ha dicho sobre el expresidente y sus aliados antes del partido por el campeonato de la NFL del 8 de febrero.

Comparar a Trump con Hitler

open image in gallery Green Day, destacados críticos de Donald Trump, se subirán al escenario en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2026 ( Getty )

En las semanas previas a la primera victoria presidencial de Trump en 2016, Armstrong (53) denostó al político republicano y a sus seguidores.

“El peor problema que veo en Trump es quiénes son sus seguidores”, declaró el líder de la banda al semanario británico de rock Kerrang! en aquel momento. Continuó: “En realidad me siento mal por ellos, porque son pobres, gente de clase trabajadora que no puede salir adelante. Están enojados y él se ha aprovechado de su ira. Simplemente dijo: 'No tienes opciones y yo soy el único que te puede ayudar'. ¡Exactamente igual que Hitler!”.

Armstrong, que en el pasado había expresado fuertes sentimientos contra el presidente George W. Bush, añadió: “Ojalá estuviera exagerando. Y a veces quizá exagero con Bush. Pero con Trump, no puedo esperar a que deje el cargo”.

Cánticos contra Trump en los American Music Awards

Ese mismo año, Armstrong lideró al público de los American Music Awards 2016 en un cántico contra Trump.

Tras subir al escenario para interpretar el single 'Bang Bang', del álbum Revolution Radio, la banda rompió a cantar al grito de “No a Trump, no al Ku Klux Klan, no al EE. UU. fascista”.

Cambiar la letra de la exitosa canción 'American Idiot'

open image in gallery El cantante Billie Joe Armstrong no ha evitado hacer declaraciones políticas a través de la música de la banda ( 2025 Invision )

En una de sus primeras modificaciones de letras, Green Day utilizó su éxito de 2004 'American Idiot' para atacar a Trump.

Desde al menos 2019, cuando actuaron en el iHeartRadio Music Festival de Las Vegas, la banda ha cambiado repetidamente la frase “No soy parte de una agenda redneck” por “No soy parte de la agenda MAGA” durante actuaciones en directo para grandes eventos como Dick Clark's New Year's Rockin' Eve en 2023 y Coachella 2025.

Se retrasa el lanzamiento de la canción protesta contra Trump 'The American Dream is Killing Me'

Aunque la banda ganadora de cuatro premios Grammy tenía inicialmente la intención de que su canción de 2023 'The American Dream is Killing Me' (“el sueño americano me está matando”) —escrita originalmente en protesta por la primera presidencia de Trump— se publicara en su álbum de 2020, Father of All, decidieron retrasar el lanzamiento del tema para evitar que el disco se convirtiera en un mensaje político.

“Era demasiado fácil”, explicó Armstrong durante una entrevista en 2023 con la emisora de radio canadiense 102.1 The Edge, y prosiguió: “Porque tenemos una política terrible y una división terrible en EE. UU.”.

Con un poco de ánimo por parte del productor Rob Cavallo y algunos retoques líricos, Green Day acabó grabándola y la incluyó como canción principal en su álbum Saviors de 2024. Con letras como 'Envíen un SOS', el mensaje de la canción se amplió para abordar la generalizada “ansiedad de ser estadounidense”.

“Nuestra política está tan dividida y polarizada ahora mismo”, dijo Armstrong más tarde en una entrevista con Vulture. Prosiguió: “Tuvimos una insurrección. Tenemos indigentes en la calle. Tenemos muchos problemas, y aparecen en nuestro algoritmo a un ritmo vertiginoso. La ansiedad de ser estadounidense se vuelve abrumadora”.

Burlas a Elon Musk, la antigua mano derecha de Trump

open image in gallery Green Day inaugurará las festividades del Super Bowl con una actuación en homenaje a décadas de MVPs del partido ( Getty Images )

Después de que Elon Musk, aliado de Trump y director ejecutivo de Tesla, acaparara los titulares mundiales el año pasado por las acusaciones de que hizo un “saludo nazi” durante una celebración de la investidura del presidente, Armstrong no perdió el tiempo y se burló del magnate tecnológico sudafricano —nada menos que en su país natal.

Mientras interpretaba 'American Idiot' en el festival Calabash 2025 de Johannesburgo, el cantante sustituyó su típica letrilla “Agenda MAGA” por “No soy parte de la agenda de Elon”.

J. D. Vance en el punto de mira con ‘Jesus in Suburbia’

Aprovechando su ofensa a MAGA celebrada por los fans, Green Day hizo un cambio lírico similar durante un concierto en Melbourne, Australia, en marzo de 2025.

Esta vez, apuntando al vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, Armstrong alteró la letra de 'Jesus of Suburbia' para cantar: ¿Soy retrasado, o soy solo J. D. Vance?”.

A primera hora de la noche, Armstrong había pedido al público, en medio de aplausos atronadores: “¿No quieres que los políticos se callen la maldita boca? ¿No quieres que Elon Musk se calle la maldita boca? ¿No quieres que Donald Trump se calle la maldita boca?”.

El Super Bowl de 2026 se emitirá en directo desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California —ciudad natal de Green Day—, el 8 de febrero en la cadena NBC, con el saque inicial previsto hacia las 6:30 p. m. hora del Este, 5:30 p. m. hora México.

Traducción de Sara Pignatiello