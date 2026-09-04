Billy Ray Cyrus comenta sobre cambio de nombre artístico de su hija Miley de cara al nuevo álbum de la artista

El artista country Billy Ray Cyrus ha compartido una publicación en la que aborda las especulaciones que rodean el nuevo álbum de su hija, Miley Cyrus.

La cantante pop lanzó un tráiler de su venidero décimo álbum, Bass Persuades, en el que su nombre artístico aparece simplemente como “Miley”.

El cambio de alias también se ha reflejado en sus páginas de redes sociales. Compartiendo un retrato de sí misma con una rosa blanca en la boca, subtituló la publicación: “La música nos atrapa. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos salir y seguimos adelante”.

“Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. Nos llena de emoción, desamor, y todo lo que hay en el medio. Eso es lo que significa el título para mí”, añadió.

Y aunque muchos fans cuestionaron la decisión de la música de abandonar su apellido, Billy Ray Cyrus insistió en que era una “progresión natural” para “una leyenda icónica”.

“La familia significa más que nunca ahora”, escribió en su propia publicación de Instagram, junto a una foto de él con Miley y su hermano Braison cuando eran niños.

“Siempre llamé a mi hijita Miley. Simplemente Miley. Igual que siempre llamé a mi hijito Braison”, dijo.

“Apuesto a que no lo sabían, pero yo era simplemente Cyrus antes de que saliera 'Achy Breaky Heart' en 1992. Toda mi ropa y camisetas solo decían: 'Cyrus/ Some Gave All' con una imagen de una bandera de POW MIA [ [“prisioneros de guerra” y “desaparecidos en combate” por sus siglas en inglés]. Eso, y las palabras: 'No los olvidaremos'”.

Continuó: “Ayer le dije a Miley que me parecía bien que usara su nombre de pila. Mencioné a Dolly y Cher. Cada vez lo pienso más: Elvis, Prince, y así sucesivamente. Es una evolución natural para una leyenda icónica. ¡Y la leyenda continúa! Estoy deseando escuchar el nuevo álbum”.

Miley confirmó que se había reconciliado con su padre el año pasado, tras años de rumores de una disputa entre los miembros de la familia Cyrus después de que él se divorciara de su madre, Tish, en 2022. La pareja estuvo casada durante casi 30 años.

“Al principio es difícil porque la niña pequeña que llevas dentro reacciona antes de que la adulta pueda decir: 'Sí, ese es tu padre, pero también es una persona que merece ser feliz y disfrutar de su felicidad'”, dijo Miley.

“Así que mi yo adulta se puso al día”, agregó.

open image in gallery Miley (fotografiada actuando junto a su padre, Billy Ray Cyrus) dejó de usar su apellido antes del lanzamiento de su nuevo álbum ( Getty Images )

Billy Ray mantiene una relación con la modelo y actriz británica Elizabeth Hurley. La pareja hizo público su vínculo en abril del año pasado. Por su parte, Tish se volvió a casar en agosto de 2022 con el actor Dominic Purcell, conocido por su papel en Prison Break.

“Creo que el momento oportuno lo es todo. Ya han pasado suficientes años para que todos volvamos a estar conectados”, dijo Miley al pódcast The Interview el año pasado.

El álbum de Miley, que consta de 10 canciones, saldrá a la venta el 18 de septiembre. Sus representantes afirmaron que esta nueva etapa llega mientras la cantante “continúa honrando la profunda influencia de su madrina, Dolly Parton, cuyo impacto se ha extendido mucho más allá de la música a lo largo de la vida y la carrera de Miley”.

open image in gallery Miley rindió tributo a su madrina, Dolly Parton ( Getty )

Parton falleció el martes 25 de agosto a los 80 años. Tras su muerte, Miley compartió un homenaje en el que recordaba una de sus últimas conversaciones, que al parecer versaba sobre “música y metamorfosis”.

“La sensación de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que puedo compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí, detrás del escenario, bajo el glamur y entre nuestros corazones”, expresó en la publicación.

“Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fuerza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”, siguió.

Miley dijo que siempre amaría a Parton, su madrina, y que quería enorgullecerla: “Me duele el corazón por el mundo, su familia y amigos, quienes la extrañarán profundamente. Estamos juntos en este dolor y la veremos en todas las cosas más hermosas”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello