Hannah Montana cumple 20 años y Miley Cyrus lo celebrará con un especial en el que aparece junto a su padre, Billy Ray Cyrus.

Ambos aparecen juntos en el teaser del próximo especial del programa, en medio de rumores sobre una supuesta tensión familiar tras la separación de Billy Ray y la madre de Miley, Tish Cyrus, en 2022. Cuando Tish volvió a casarse en 2023, Miley y sus hermanos mayores —Brandi Cyrus, de 38 años, y Trace Cyrus, de 37— asistieron a la boda. Sin embargo, sus hermanos menores, Braison Cyrus, de 31, y Noah Cyrus, de 26, no estuvieron presentes.

Poco después surgieron versiones de que Miley, de 33 años, estaba distanciada de su padre. Las especulaciones se intensificaron cuando no lo mencionó en su discurso de agradecimiento en los Grammy Awards de 2024 y, meses más tarde, llamó a su madre su “heroína”. En mayo de 2025, la cantante abordó el tema y aseguró que, aunque su relación con su padre ha tenido sus “diferencias”, no están en malos términos.

Ahora, Billy Ray y Miley —quienes interpretaron a padre e hija en la serie de Disney Channel— vuelven a reunirse públicamente para el especial por el 20.º aniversario de Hannah Montana, que se estrenará el 24 de marzo en Disney+.

En un adelanto publicado el martes, podemos ver un breve cameo del cantante de ‘Achy Breaky Heart’ junto a su hija, quien vuelve a lucir la icónica peluca rubia de Hannah Montana mientras ambos recrean su característico saludo con un pequeño choque de caderas al regresar al set de la serie.

open image in gallery Miley Cyrus y su padre, Billy Ray, compartieron un tierno momento en el adelanto del especial ( Disney + )

“Algunas cosas nunca cambian…”, escribió Billy Ray Cyrus —quien actualmente mantiene una relación con Elizabeth Hurley— en Instagram al compartir el teaser del especial. “20 años después y @mileycyrus todavía recuerda el icónico saludo”.

La exesposa de Billy Ray, Tish Cyrus, también aparece en el especial de Disney+. En el adelanto se la ve caminando junto a Miley por el icónico armario de Hannah Montana y, en otra escena, ambas revisan fotos antiguas de la serie.

“Este aniversario es para ellos y también para nosotros”, dice Miley sobre sus fans. “Esto se siente como un hogar para mí”.

Hannah Montana, que se emitió entre 2006 y 2011, seguía la historia de la adolescente Miley Stewart —interpretada por la propia Miley—, quien llevaba una doble vida como estudiante de secundaria y estrella mundial del pop bajo el alter ego de Hannah Montana, identidad que adoptaba cada vez que se ponía su característica peluca rubia.

Grabado frente a una audiencia en vivo, el especial por el 20.º aniversario incluirá una entrevista exclusiva con Miley, conducida por Alex Cooper, la podcaster de Call Her Daddy, además de imágenes inéditas de la serie.

La aparición de Billy Ray en el especial llega meses después de que Miley lanzara la balada ‘Secrets’, inspirada en su relación con su padre.

open image in gallery Miley Cyrus se reúne con su padre, Billy Ray, en el especial de reunión de ‘Hannah Montana’ ( Getty Images )

“Esta canción fue escrita como una ofrenda de paz para alguien a quien perdí por un tiempo, pero a quien siempre he amado”, escribió en septiembre en Instagram la cantante de ‘Wrecking Ball’, junto a un breve clip del video musical del tema. “En mi experiencia, el perdón y la libertad son lo mismo. Gracias a Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood por aportar magia a la música”.

“Esta canción es para mi papá”, concluyó.

Miley también habló sobre su relación con ambos padres en una historia de Instagram publicada en mayo de 2025, donde destacó su vínculo con su madre y aseguró que estaba acercándose nuevamente a su padre.

“Rara vez comento sobre rumores, pero mi mamá y yo somos demasiado unidas como para que algo se interponga entre nosotras”, escribió. “Es mi mejor amiga. Como muchas mamás, no sabe muy bien cómo usar su teléfono y de alguna manera dejó de seguirme. Fue algo simple, una coincidencia sin importancia”.

“Mi papá y yo hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años. Ahora que estoy en mis treinta, la familia es mi prioridad por encima de todo. e tranquiliza saber que hemos vuelto a acercarnos y que el tiempo ha ayudado a sanar muchas cosas. Me siento agradecida por el amor de mi familia”.

Traducción de Leticia Zampedri