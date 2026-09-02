Dolly Parton no tuvo hijos: ¿qué pasará con la enorme fortuna de la leyenda del country

Según estimaciones, Dolly Parton murió con un patrimonio neto de más de 450 millones de dólares, una fortuna que reflejaba el enorme éxito que alcanzó tras una infancia marcada por las dificultades económicas.

La familia de la llamada “Reina del Country” anunció este martes su muerte a los 80 años a través de un emotivo comunicado. Nacida en una cabaña de madera de dos habitaciones en una zona rural de Tennessee, Parton describió sus primeros años como una época de “pobreza extrema”. Sin embargo, con el paso de las décadas logró convertirse en una de las figuras más exitosas y adineradas de la música country.

Gran parte de su patrimonio estuvo ligado a una decisión clave en su carrera: conservar los derechos sobre su extenso catálogo musical. La colección reúne unas 3.000 canciones, entre ellas clásicos como ‘Jolene’, ’9 to 5’ y ’I Will Always Love You’, esta última convertida también en un éxito mundial gracias a la versión de Whitney Houston. De hecho, en junio de 2025, Forbes estimó que solo el catálogo de Parton tenía un valor de unos 120 millones de dólares.

Además de su catálogo musical, una parte importante de su patrimonio estaba vinculada a Dollywood, el parque temático que lleva su nombre en Pigeon Forge, Tennessee.

open image in gallery Una parte importante de la fortuna de Dolly Parton provenía de Dollywood, su parque temático en Pigeon Forge, Tennessee ( 2024 Invision )

Parton murió sin hijos y su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante casi 60 años, falleció el año pasado a los 82. Sin embargo, la cantante tenía una extensa familia y fue precisamente uno de sus sobrinos, Bryan Seaver, quien anunció públicamente su muerte.

Aunque la familia todavía no dio a conocer qué ocurrirá con su considerable fortuna, se espera que parte de su patrimonio se destine a continuar las causas filantrópicas que apoyó durante décadas.

A lo largo de su vida, Parton recaudó millones de dólares para numerosas organizaciones y proyectos benéficos, entre ellos la Cruz Roja Americana y distintas iniciativas relacionadas con el VIH/SIDA. Su labor solidaria también incluyó ayuda para los damnificados por los incendios forestales en las Grandes Montañas Humeantes y el apoyo a los esfuerzos de la American Eagle Foundation para proteger al águila calva.

open image in gallery Dolly Parton murió este martes a los 80 años ( Getty )

Entre las iniciativas más importantes de su labor filantrópica estuvo Imagination Library, un programa de la Dollywood Foundation que Parton fundó en 1995 y que llegó a considerar uno de sus mayores logros. El proyecto distribuye libros nuevos y gratuitos a niños desde su nacimiento hasta que comienzan el jardín de infancia.

La cantante creó la iniciativa en homenaje a su padre, quien no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela y nunca aprendió a leer ni a escribir. “Mi padre no pudo ir a la escuela”, contó Parton a CNN en 2016. “No sabía leer ni escribir, y eso lo limitó mucho porque era un hombre muy inteligente. Le afectó profundamente”.

Con los años, el programa creció hasta convertirse en una iniciativa internacional. Al momento de la muerte de Parton, Imagination Library enviaba libros cada mes a casi 850.000 niños de 1.600 comunidades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y la República de Irlanda.

Ese proyecto también ocupaba un lugar central en la forma en que Parton quería ser recordada. “Quiero que me recuerden como alguien que se tomaba su trabajo en serio, pero no a sí misma”, declaró en una entrevista con The Independent. “Como alguien que llevó libros a niños de todo el mundo”.

Traducción de Leticia Zampedri