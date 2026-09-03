Travis Kelce habla abiertamente sobre su “mágica” boda soñada con Taylor Swift

Travis Kelce reveló nuevos detalles sobre su “mágica” boda con Taylor Swift durante el estreno de la nueva temporada de su podcast New Heights.

Su hermano y copresentador, Jason Kelce, le dio la bienvenida llamándolo “hombre casado”. “Así es”, respondió Travis mientras mostraba a la cámara el anillo de bodas que llevaba en la mano izquierda.

“Soy un hombre casado”, añadió.

La cantante y el ala cerrada de la NFL, ambos de 36 años, se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, un lugar que, según Kelce, les permitió celebrar en un ambiente “privado” y “sin muchas distracciones”.

Más de 1.000 invitados asistieron a la celebración y, aunque muchos compartieron imágenes de la noche en redes sociales, los recién casados todavía no han publicado fotografías ni revelado demasiados detalles de su gran día.

Travis aseguró que desde entonces lo ha pasado “de maravilla” y recordó la boda como una “noche inolvidable” y “mágica”.

open image in gallery Una valla publicitaria instalada a la entrada del recinto mostraba el mensaje “JUST&T MARRIED” tras la ceremonia ( AP )

“Taylor y yo estamos muy agradecidos con todos los que estuvieron ahí. Desde la ceremonia hasta poder compartir con todos y ver lo bien que lo pasamos durante toda la noche, fue increíble”, contó.

Kelce explicó además que la decisión de prohibir los teléfonos celulares durante la boda ayudó a que los invitados se olvidaran de las distracciones y disfrutaran del momento.

“Cuando no hay teléfonos, nadie tiene que estar pendiente de nada y puede simplemente dejarse llevar por lo que está sintiendo, sea lo que sea para cada persona”, señaló.

“Eso hace que todos disfruten el momento y estén realmente presentes”.

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler, mientras que entre los invitados estuvieron Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Graham Norton y Hugh Grant.

“No puedo agradecerles a todos sin hacer una mención especial a Adam Sandler”, añadió Travis.

open image in gallery El exjugador de la NFL Jason Kelce aseguró que tanto Swift como su hermano estuvieron “increíbles” durante sus votos matrimoniales ( PA )

“Que estuviera dispuesto a ordenarse para poder oficiar nuestra boda en el estado de Nueva York fue increíble. Y la forma en que lo hizo, al más puro estilo Sandman, superó todo lo que Taylor y yo podríamos haber imaginado para ese momento”, contó Travis.

“Sabía que era la noche más importante de nuestras vidas y aun así logró sorprendernos por completo. Fue una locura”.

Por su parte, Jason, exjugador de la NFL, aseguró que Swift y su hermano estuvieron “increíbles” durante sus votos matrimoniales. Una vez terminada la ceremonia, recordó, llegó el momento de relajarse: “Era hora de celebrar y divertirse, y para mí eso fue lo mejor de todo”.

Tras la ceremonia, una valla publicitaria instalada a la entrada del recinto anunciaba: “JUST&T SE CASARON”.

Entre los demás invitados estuvieron Camila Cabello, Jason Sudeikis, Jimmy Fallon, Tom Brady, Chris Rock, Jessica Alba, Steven Spielberg, Eric Stonestreet, Stephen Colbert, Sombr, Kelsea Ballerini, Benson Boone, Tommy Hilfiger y Miranda Lambert.

La historia de amor de Swift y Kelce comenzó en 2023, después de que el jugador revelara públicamente en New Heights que estaba interesado en la cantante, algo que ella describiría más tarde como un “gesto romántico y atrevido”.

Traducción de Leticia Zampedri