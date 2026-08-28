La hermana de Dolly Parton ofreció algunos detalles sobre los últimos meses de la cantante y afirmó que se ofreció a utilizar medicamentos experimentales para ayudar a otras personas con cáncer si no había “ninguna esperanza” para ella.

La icónica cantante de música country, conocida por éxitos atemporales como 9 to 5 y Jolene, falleció a los 80 años tras una breve lucha contra un tipo de cáncer no revelado. Días después del anuncio, el martes 25 de agosto, Stella Parton compartió un emotivo homenaje a los fans de la cantante: “Si alguien llega al cielo, estoy segura de que ella llegó justo a tiempo”.

“Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, y mucho”, escribió Stella en una publicación de Facebook. “Me dijo recientemente que, si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”.

open image in gallery El mundo llora la muerte de Dolly Parton, que falleció a los 80 años ( Yui Mok/PA )

Stella continuó: “Mi hermana siempre pensaba en los demás, y si quieren honrar su legado, muestren más bondad, animen a los demás y dediquen más tiempo y recursos, tal como ella lo hizo hasta el final”.

Se creía que Parton era la estrella de la música country más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado de 500 millones de dólares, y era una filántropa destacada. Era conocida por sus esfuerzos para fomentar la alfabetización en todo el mundo a través de la Biblioteca de la Imaginación de su Fundación Dollywood, y también utilizó su dinero para luchar contra la crisis del VIH/SIDA, financiar la Cruz Roja Americana y desarrollar una vacuna contra la COVID-19.

Escribió más de 3000 canciones, y un récord de 44 de sus álbumes alcanzaron el top 10 de las listas de música country. Ganó 11 premios Grammy, tres premios Emmy y recibió un Oscar honorífico por su labor humanitaria en los Premios de los Gobernadores de 2025.

En 2022, recibió la Medalla Carnegie de Filantropía y comentó: “Simplemente doy de corazón. Nunca sé qué voy a hacer ni por qué lo voy a hacer. Solo veo una necesidad y, si puedo cubrirla, lo haré”.

Los problemas de salud de Parton se hicieron públicos por primera vez en septiembre de 2025, cuando se vio obligada a posponer su residencia en Las Vegas.

Hizo el anuncio con una broma sobre su historial de cirugías estéticas, escribiendo: “Como muchos de ustedes saben, estuve lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como les comenté en broma, debe ser hora de mi revisión de los 100,000 kilómetros, ¡aunque no es la visita habitual a mi cirujano plástico!”.

Parton se vio obligada entonces a faltar a varias apariciones públicas programadas, incluida una en Dollywood pocos días antes de su muerte.

open image in gallery Dolly Parton fue una de las artistas de música country más exitosas e influyentes del mundo ( AFP/Getty )

Tras conocerse la noticia de su muerte, se sucedieron los homenajes a la cantante, con mensajes de personalidades como Paul McCartney, Beyoncé, su ahijada Miley Cyrus y el actor de Rápido y furioso, Vin Diesel, quien compartió una emotiva interpretación del éxito de Parton, I Will Always Love You.

Su hermana Stella añadió en su publicación de Facebook: “El café de los martes por la mañana nunca volverá a ser lo mismo, pero su amor, respeto y bondad permanecerán. Si alguien llega al cielo, estoy segura de que ella llegó justo a tiempo. Sé que está brillando con todo su esplendor. Así era mi hermana”.

Traducción de Olivia Gorsin