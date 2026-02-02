Cher provoca caos en los Grammy tras irse del escenario y nombrar a Luther Vandross grabación del año

Cher causó caos en los Grammy al anunciar a “Luther Vandross” en lugar de Kendrick Lamar y SZA como ganadores del premio a grabación del año por su canción ‘Luther’.

El ícono del pop, de 79 años, pareció desconcertada por su papel en la ceremonia de este año, luego de recibir primero un premio a la trayectoria y regresar más tarde para presentar uno de los galardones más importantes de la noche.

El momento se volvió confuso cuando comentó al público: “Se supone que ya debo irme”, y se retiró del escenario lentamente.

El presentador Trevor Noah tuvo que llamarla y pedirle que se quedara para leer a los nominados a grabación del año, mientras un miembro del equipo detrás del escenario también podía verse explicándole la situación a la estrella de ‘Believe’.

“Yo podría hacerlo, pero no es lo mismo; no tengo esa trayectoria”, bromeó Noah.

Al regresar, Cher pareció algo molesta al creer que estaba leyendo desde el teleprompter y no desde el sobre.

“Y el Grammy es para… Ay, me dijeron que iba a estar en el prompter… Ah, y el Grammy es para…”.

Cher hizo una pausa, visiblemente confundida, antes de anunciar: “Luther Vandross”.

open image in gallery Cher intentó abandonar el escenario antes de que le indicaran que debía presentar el premio a grabación del año ( Getty Images for The Recording Academy )

Las cámaras mostraron a SZA y Lamar riendo al darse cuenta del error, mientras se ponían de pie para recoger el premio, y Cher se corrigió enseguida: “No, ¡Kendrick Lamar!”.

La canción ganadora, ‘Luther’, sí incluye un sample de Vandross, fallecido en 2005, tomado de su colaboración de 1982 con Cheryl Lynn en ‘If This World Were Mine’. No está claro si Cher se confundió al leer ‘Luther’ en la tarjeta del ganador o si había una nota que acreditaba a Vandross por el sample.

Al recibir el premio, Lamar, sonriente, dijo: “De esto se trata la música. Luther Vandross”.

“Esto significa mucho para mí. Quiero tomarme mi tiempo porque es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos y nos dieron el privilegio de hacer nuestra propia versión. Cuando obtuvimos ese permiso, de verdad nos emocionamos, porque sabemos cuánto pusieron él y Cheryl Lynn en ese disco. Y poder sumar nuestras voces demuestra que, de alguna forma, estuvimos a la altura”.

open image in gallery Kendrick Lamar (con SZA, a la derecha) recibe el premio a grabación del año por su colaboración en ‘Luther’ ( Getty )

Y además compartió: “La única condición fue no decir groserías ni malas palabras. Y dijimos: ‘Muy bien. Lo haremos así y nos aseguraremos de que esta canción represente el amor’. Gracias SZA”.

Por su parte, SZA agradeció a Lamar por “impulsarlo” y añadió: “Solo soy una pequeña parte de este disco, pero lo que realmente quería decir es que, por favor, no caigan en la desesperación.

“Sé que este es un momento difícil. Sé que los algoritmos nos dicen que todo da miedo y que todo está perdido”.

“Ha habido guerras mundiales, ha habido plagas, y aun así seguimos adelante. Podemos seguir adelante. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos confiar entre nosotros, confiar en nosotros mismos, confiar en el corazón. No nos gobierna el gobierno, nos gobierna Dios. Muchas gracias”.

Quienes siguieron la ceremonia desde casa elogiaron a Cher por aportar un momento de diversión a la noche. Una persona escribió: “[Cher] acaba de demostrar que todavía hace lo que quiere: mostrarse poco impresionada por su Grammy a la trayectoria, presumir que fue la primera en usar autotune, olvidar mencionar a los nominados y abandonar el escenario. ICÓNICA”.

Otro fan comentó: “No me había reído tanto en 2026. Cher es perfecta”.

open image in gallery Cher recibió un premio a la trayectoria en los Grammy 2026 ( AP )

“Cher: increíble, brillante, un caos absoluto en los Grammy… ¡te bancamos!”, escribió otra persona.

Lamar fue el artista con más nominaciones de la ceremonia y, además, se llevó los premios a mejor álbum de rap por GNX; mejor canción de rap por ‘TV Off’, con Lefty Gunplay; mejor interpretación de rap melódico por ‘Luther’; y mejor interpretación de rap por ‘Chains And Whips’, junto a Clipse, Pusha T, Malice y Pharrell Williams.

Consulta aquí la lista completa de los ganadores de los Grammy 2026.

Traducción de Leticia Zampedri