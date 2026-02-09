Ricky Martin expresa emoción tras cantar en el Super Bowl 60 con Bad Bunny

Ricky Martin ha compartido el profundo impacto emocional que le dejó su participación como invitado de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60.

A través de su cuenta de Instagram, el artista expresó el domingo por la noche: "Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo".

Durante la aclamada presentación, Martin interpretó "Lo que le pasó a Hawaii" sentado en una silla blanca, en un escenario que recreaba un platanar, un claro guiño a la portada del álbum de Bad Bunny, Debí tirar más fotos.

Este disco, recientemente galardonado con el Grammy al álbum del año, marcó un hito histórico al ser el primer álbum completamente en español en obtener el máximo reconocimiento en dicha categoría.

Tras este triunfo, Martin ya había manifestado su admiración por Bad Bunny la semana pasada, dedicándole una carta en el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

“Me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, escribió. “Lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”.

En su carta, Martin también elogió a Bad Bunny por hablar desde el escenario de los Grammy a favor de los inmigrantes y latinos en medio de un cambio hacia políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos.

“Señalaste un sistema que persigue y separa”, dijo. “Tú elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha”.

Bad Bunny y Martin habían colaborado previamente en la canción “Caro” del álbum debut de Bad Bunny “X 100PRE”.

Martin es considerado un pionero de los astros latinos que conquistaron el mercado pop global. Ganó su primer Grammy en 1998 a mejor interpretación de pop latino por “Vuelve” y actuó en la ceremonia de los Grammy al año siguiente con “La copa de la vida”.

Bad Bunny se había presentado como invitado de Jennifer Lopez y Shakira, otras artistas latinas pioneras, en el medio tiempo del Super Bowl en 2020. Además del Grammy al álbum del año, Bad Bunny se llevó los gramófonos de mejor interpretación de música global por “Eoo” y mejor álbum de música urbana latina por “Debí tirar más fotos” en la pasada edición de los premios.

Lady Gaga, quien había tenido su propio show de medio tiempo del Super Bowl en 2017, no se quedó atrás y también agradeció la invitación de Bad Bunny.

Gaga emergió con un vestido azul y una flor de maga, representativa de Puerto Rico, en medio de una boda, que después fue confirmada por los representantes de Bad Bunny como real. Cantó “Die with a Smile”, su colaboración estelar con Bruno Mars, en versión salsa y también bailó con Bad Bunny.

“Fue un honor absoluto para mí”, escribió Gaga en Instagram. “Gracias, Benito, por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”.