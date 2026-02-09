Se identificó al niño del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl y no fue a quien se llevó el ICE

Se identificó al niño que recibió un Grammy durante el espectáculo de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, después de que en un principio se afirmara que era un niño que había sido capturado por agentes del ICE.

Durante el programa, el niño aparecía sentado en un sofá con su familia, viendo en la televisión el momento en que Bad Bunny ganaba el Grammy una semana antes.

El cantante apareció entonces con la familia y entregó su trofeo al niño, que sonreía de alegría.

Una oleada de especulaciones en Internet sugirió inicialmente que el niño era Liam Conejo Ramos, cuya imagen, ahora viral, en la que aparecía detenido en la nieve mientras agentes federales arrestaban a su padre en Minneapolis, avivó la indignación contra las medidas de deportación masiva del presidente.

open image in gallery “Cree siempre en ti mismo”, le dijo Bad Bunny al niño mientras le entregaba su Grammy recién ganado durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl ( NBC )

Un representante de Bad Bunny confirmó a USA Today que el niño era un actor y no Ramos.

Eso se aclaró en un video de Instagram de la página de un niño actor, Lincoln Fox Ramadan, de cinco años, que publicó que había sido su “verdadero honor” formar parte del espectáculo de medio tiempo.

open image in gallery Esta imagen de Liam Conejo Ramos desató la indignación, detenido en la nieve mientras su padre era arrestado en Minneapolis ( Columbia Heights Public Schools )

Ramadan se describe en su página como medio argentino, medio egipcio y apareció como modelo en anuncios de empresas como Target.

El video de la página del chico fue tomado desde el interior del Levi's Stadium de Santa Clara, California, y mostraba el momento en que Bad Bunny entregaba el premio Grammy.

El pie de foto de Ramadán decía: “¡Recordaré este día para siempre!”

Incluía los hashtags “#youngbadbunny” y “#littlebadbunny”, sugiriendo que el niño representaba al yo más joven de Bad Bunny.

“Cree siempre en ti mismo”, le dijo Bad Bunny al chico al final de la escena compartida.

El momento formó parte de un tema más amplio de unidad en la actuación del rapero, que también incluyó a una pareja que se casaba en directo y terminó entregándole un balón de fútbol con las palabras “Juntos somos América” escritas en él.

open image in gallery La boda durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl formaba parte de un mensaje más amplio de amor y alegría ( Frank Franklin II/AP )

Bad Bunny habló con frecuencia sobre el daño causado por el ICE y predicó un mensaje similar en los Premios Grammy 2026 el pasado domingo, durante su discurso de aceptación al Mejor Álbum de Música Urbana.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses”, afirmó.

“El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que tenemos que ser diferentes”.

“Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Queremos a nuestra gente. Queremos a nuestra familia y así se hace con amor. No lo olvides, por favor. Gracias”.

