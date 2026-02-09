El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha tachado la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl de “afrenta a la grandeza” del país en una extensa publicación en la red social Truth Social.

“Este espectáculo del intermedio del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de EE. UU., y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad y excelencia”, dijo Trump en Truth Social aproximadamente 30 minutos después de que terminara la actuación.

La diatriba de Trump se produce luego de que el espectáculo “All-American” de Turning Point USA en el descanso del Super Bowl, encabezado por Kid Rock, acumulara unos cuatro millones de vistas. El acto, que se retransmitió por Internet, se convocó en protesta por la programación de artistas de la NFL.

Por término medio, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl recauda unos 127 millones de vistas, mientras que el año pasado Kendrick Lamar estableció un récord con 133,5 millones.

Bad Bunny, nacido Benito Antonio Martínez Ocasio, es el primer artista latino solista que actúa en el espectáculo del descanso, así como el primero que interpreta un repertorio íntegramente en español.

Hacia el final de su actuación, Bad Bunny recibió un balón de fútbol americano con las palabras “Juntos, somos América” escritas en él, y en la gran pantalla se leía un mensaje: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

"Una afrenta a la grandeza de EE. UU.": Trump acudió a Truth Social para expresar su desagrado ante la actuación de Bad Bunny ( Reuters )

Pero está claro que el mensaje de unidad no le agradó al presidente.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo están viendo desde EE. UU. y todo el mundo”, espetó Trump.

“Este 'espectáculo' no es más que una bofetada a nuestro país, que cada día establece nuevos estándares y récords, ¡incluidas la mejor Bolsa de Valores y los mejores planes de pensiones de la historia!”, añadió con indignación, y continuó: “No hay nada inspirador en este desastroso show de medio tiempo y, ojo, recibirá grandes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo real”.

No está claro si Trump vio el espectáculo de medio tiempo de Turning Point USA, pero por el post de Truth Social del presidente, es evidente que no se perdió a la megaestrella puertorriqueña ( AP )

No quedó claro de inmediato si Trump había visto el espectáculo de medio tiempo de Turning Point USA, pero tras la publicación del presidente en Truth Social, se hizo evidente que no se había perdido la actuación de la megaestrella puertorriqueña.

Trump está organizando su propia fiesta para ver el Super Bowl a miles de kilómetros de distancia en su complejo Mar-a-Lago en West Palm Beach, Florida, según la agenda pública del presidente.

Trump sugirió la semana pasada que el cabeza de cartel del espectáculo del descanso era una de las razones por las que se mantendría alejado del estadio Levi's de Santa Clara, California.

Hacia el final de su actuación, un mensaje en la gran pantalla decía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor". ( AFP/Getty )

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección muy mala. Solo siembra odio. Terrible”, dijo Trump sobre Bad Bunny y Green Day; estos últimos abrieron el evento.

Ambos artistas se han mostrado abiertamente en contra de las medidas antiinmigración del Gobierno de Trump, aunque Green Day evitó cualquier polémica durante su actuación.

El año pasado, tras anunciarse por primera vez que el reguetonero ganador de un Grammy se presentaría durante el gran partido, el presidente calificó la elección de “absolutamente ridícula” y dijo que nunca había oído hablar de Bad Bunny.

Traducción de Sara Pignatiello