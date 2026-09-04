Katy Perry habló como pocas veces sobre su ruptura con su exprometido Orlando Bloom, una etapa que describió como “el momento más difícil” de su vida.

La cantante de “Firework”, de 41 años, y el actor británico de Piratas del Caribe pusieron fin a su relación en 2025, después de nueve años juntos. Ambos tienen una hija de seis años, Daisy Dove.

En una nueva entrevista con la revista People, Perry recordó que se encontraba en Australia cuando la noticia de la separación se hizo pública, lejos de sus seres queridos y atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Todos mis amigos estaban en casa. Yo no paraba de llorar y me sentía muy lejos de ellos, pero entonces mis ángeles vinieron a rescatarme. De verdad estuvieron a mi lado”, contó.

Sin embargo, su vida sentimental dio un giro pocas semanas después, cuando conoció a su actual pareja, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

open image in gallery Katy Perry y Orlando Bloom ( AFP/Getty )

open image in gallery Perry inició una nueva etapa sentimental junto al ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau ( Getty )

Al recordar su relación con Bloom, Perry aseguró que los nueve años que pasaron juntos le dejaron importantes aprendizajes. “No habría estado nueve años con alguien si no hubiera tenido mucho que aprender de esa relación. Al final, cada relación te enseña algo, ¿no?”, señaló.

La cantante explicó que necesitaba cerrar esa etapa para poder seguir adelante. “Tuve que dejarlo ir para avanzar. Siempre había soñado con vivir una gran historia de amor, de esas que parecen de película, y era algo de lo que hablaba con mi terapeuta. Todo en mi vida ha sido enorme, pero sentía que me faltaba esa pieza del rompecabezas. Y entonces llegó”.

Bloom, por su parte, ya había hablado sobre la separación durante una entrevista en el programa Today, donde dejó claro que ambos mantienen una buena relación. “Estoy muy agradecido. Tenemos una hija maravillosa. Estamos bien y vamos a seguir estándolo. Solo hay amor”, afirmó.

Tras la ruptura, Perry comenzó una nueva etapa sentimental con Trudeau, de 55 años. Los primeros rumores sobre un posible romance surgieron en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal, Canadá, y cobraron fuerza la noche siguiente, cuando el ex primer ministro asistió junto a su hija adolescente a un concierto de la gira Lifetimes Tour de Perry en la ciudad.

La pareja hizo pública su relación en octubre de 2025 y, meses después, en junio, debutó en la alfombra roja durante el estreno en el Festival de Cine de Tribeca de la película concierto Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris.

Trudeau se separó legalmente de su exesposa, Sophie Grégoire, en agosto de 2023, después de 18 años de matrimonio, y ambos comparten la custodia de sus tres hijos.

Perry también parece haber desarrollado una buena relación con la familia de Trudeau. En abril, Xavier, el hijo mayor del ex primer ministro y cantante de 18 años, habló de ella durante un episodio del podcast Can’t Be Censored: “Es muy agradable, tiene los pies en la tierra y es genial. Creo que mi padre está feliz y eso es lo que importa”.

La relación entre ambos es tan cercana que Xavier incluso recurre a Perry para pedirle consejos sobre su carrera musical. “Cuando una canción me gusta mucho, se la envío. Ella siempre está dispuesta a darme algún consejo o decirme qué podría mejorar”, contó.

Información adicional de Press Association.

Traducción de Leticia Zampedri