Orlando Bloom causó revuelo tras posar con una actriz disfrazada de su exprometida, Katy Perry, durante una fiesta de Halloween.

El actor, de 48 años, apareció con un traje de esqueleto en una fotografía compartida por Rachel Lynn Matthews, de 32, quien llevaba una peluca negra y un mono azul, muy similar al que Perry usó en su viaje al espacio con Blue Origin en abril.

En otra imagen tomada durante la celebración, Matthews recreó el recordado momento en que Perry, de 41 años, besó el suelo justo después de regresar del polémico vuelo espacial de 11 minutos. “¡AFIRMA TU ESPACIO!”, escribió la actriz junto a la publicación.

Aunque circulan rumores de un posible romance entre Bloom y la actriz de Feliz día de tu muerte, no hay evidencia que sugiera que se conocieran antes de tomarse la foto juntos en la fiesta anual de Halloween organizada por Vas J. Morgan y Michael Braun en Los Ángeles. Los representantes de Bloom no han respondido a la solicitud de comentarios de The Independent.

Bloom y Perry anunciaron su separación en julio mediante un comunicado conjunto, luego de nueve años de relación.

Orlando Bloom fue fotografiado en una fiesta de Halloween junto a la actriz Rachel Lynn Matthews, quien iba disfrazada de su ex, Katy Perry

Orlando Bloom y Katy Perry anunciaron su separación en julio, luego de nueve años de relación

“Los representantes confirmaron que Orlando y Katy han estado redefiniendo su relación durante los últimos meses para enfocarse en la crianza compartida”, indicaba el comunicado.

“Se los seguirá viendo juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es ―y siempre será― criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

Tras la ruptura, Perry ha comenzado una relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, mientras finaliza su gira mundial Lifetimes Tour. La inesperada pareja despertó rumores de romance después de que fueran vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal en julio.

La actriz Rachel Lynn Matthews se disfrazó de Katy Perry, recreando su polémico viaje al espacio en abril

Katy Perry besó el suelo al regresar de su vuelo espacial de 11 minutos

Tras ser vistos besándose en el yate de Perry el mes pasado, la pareja hizo pública su relación al aparecer tomados de la mano durante una cita nocturna en París.

Perry hizo una alusión a su romance mientras se presentaba en Londres como parte de su gira, y dijo al público: “¿Londres, Inglaterra, están así un lunes por la noche después de todo un día de trabajo y escuela? No me extraña que siempre me enamore de ingleses... pero ya no más”.

Trudeau anunció su separación de su esposa, tras 18 años de matrimonio, en agosto de 2023. A comienzos de este año, dejó su cargo como primer ministro de Canadá, luego de una década en el poder.

Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau han hecho pública su relación recientemente

Ni Trudeau ni Perry han hablado públicamente sobre su relación, pero el político hizo una referencia al icónico show de medio tiempo del Super Bowl de 2015 de la cantante al elegir su disfraz de Halloween este año: se vistió como “el tiburón de la izquierda”, que se volvió viral tras la presentación de la estrella pop.

Traducción de Leticia Zampedri