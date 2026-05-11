Dua Lipa demandó a Samsung por 15 millones de dólares en una disputa relacionada con el uso no autorizado de su imagen.

La cantante británica, de 30 años, presentó el viernes una demanda millonaria contra el gigante tecnológico y acusó a la compañía de utilizar una fotografía de su rostro para promocionar televisores sin su consentimiento ni compensación económica.

“El rostro de Dua Lipa fue utilizado de manera destacada en una campaña global de marketing para un producto de consumo sin su conocimiento, sin recibir pago alguno y sin ningún tipo de control o participación sobre ese uso”, sostiene la demanda. “La artista no autorizó ni habría autorizado este uso”.

Según la presentación judicial, Samsung comenzó a utilizar la imagen de la cantante a principios de 2025 en materiales publicitarios y cajas de embalaje para televisores distribuidos en distintos países.

La fotografía en cuestión pertenece a Dua Lipa y fue tomada detrás de escena durante el festival Austin City Limits en 2024.

Además, la demanda asegura que, cuando la artista descubrió la campaña, pidió a Samsung que dejara de utilizar la imagen. Sin embargo, acusa a la empresa de actuar con “indiferencia” y rechazar la solicitud.

open image in gallery Dua Lipa demanda a Samsung por $15 millones tras acusar a la empresa de usar su imagen para vender televisores ( Getty )

La demanda sostiene que Samsung obtuvo beneficios económicos al utilizar la imagen de Dua Lipa y generar la impresión de que la cantante respaldaba el producto, algo que, según el documento, nunca ocurrió.

Además, la presentación judicial incluye publicaciones de seguidores de la artista en X que sugieren que algunos consumidores decidieron comprar televisores Samsung porque creían que ella participaba en la campaña.

“Ni siquiera pensaba comprar un televisor, pero vi la caja y decidí comprarlo”, señala uno de los comentarios citados en la demanda. Otro usuario escribió en Instagram: “Compraría ese televisor solo porque aparece Dua Lipa”.

La cantante acusa a Samsung de infringir derechos de autor, violar su derecho de imagen y realizar publicidad engañosa.

Por eso, exige al menos 15 millones de dólares por daños y perjuicios, además de las ganancias que la compañía habría obtenido gracias al supuesto uso indebido de su imagen.

open image in gallery Dua Lipa is suing Samsung over their alleged use of her picture without permission in their marketing

El equipo legal de la cantante sostiene que Samsung violó la legislación de California sobre derecho de imagen, además de normativas federales contempladas en la Ley Lanham y disposiciones vinculadas a marcas registradas, que protegen a las celebridades frente al uso comercial no autorizado de su identidad pública.

Hasta el momento, ni los representantes de Samsung ni los de Dua Lipa respondieron a la solicitud de comentarios realizada por The Independent.

No es la primera vez que la artista enfrenta un conflicto judicial relacionado con su trabajo o su imagen pública. El año pasado, por ejemplo, logró imponerse en una demanda presentada por dos compositores que la acusaban de copiar la melodía de su éxito ‘Levitating’.

Los músicos L. Russell Brown y Sandy Linzer demandaron a Lipa en 2022 y aseguraron que la canción reproducía elementos de sus temas ‘Wiggle and Giggle All Night’, de 1979, y ‘Don Diablo’, de 1980.

Sin embargo, el juez concluyó que las similitudes entre las canciones “carecían de la originalidad suficiente” para recibir protección bajo la ley de derechos de autor.

Traducción de Leticia Zampedri