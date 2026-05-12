Los 10 mejores ganadores de Eurovisión de todos los tiempos, de ABBA a Céline Dion

Escenografías imponentes, disfraces extravagantes y una catarata de canciones memorables: Eurovisión es un certamen musical distinto a cualquier otro.

Sin embargo, el tradicional concurso europeo va mucho más allá de su estética kitsch y también sirvió como plataforma para artistas que más tarde alcanzaron fama internacional, entre ellos ABBA, Måneskin, Olivia Newton-John, Mahmood y Céline Dion.

Aunque nació en 1956 como una competencia de composición, con el paso del tiempo las actuaciones en vivo ganaron un peso decisivo. Hoy, triunfar en Eurovisión exige mucho más que una buena canción: también importa la puesta en escena, la presencia artística y la capacidad de dejar una imagen inolvidable.

Con voces impactantes, composiciones ingeniosas y espectáculos visuales cada vez más ambiciosos, estos ganadores encontraron la fórmula perfecta para conquistar Europa.

10. ‘Fairytale’ – Alexander Rybak (Noruega, 2009)

La interpretación de Alexander Rybak convirtió a ‘Fairytale’ en uno de los números más recordados de Eurovisión, gracias a una fórmula que reunió todos los ingredientes clásicos del certamen: una melodía pegadiza, una puesta en escena llamativa y una actuación cargada de energía, con la que Noruega consiguió una de las victorias más contundentes en la historia del concurso.

Desde el inicio, la presentación abrazó por completo la estética de los cuentos de hadas. Mientras cantaba “I’m in love with a fairytale”, Rybak combinó sonrisas carismáticas, movimientos teatrales y solos de violín que aportaron identidad propia al espectáculo. Detrás de él, los bailarines ejecutaban coreografías inspiradas en danzas folclóricas, mientras las acrobacias y la pirotecnia elevaban la intensidad del número.

La mezcla de folk, pop y teatralidad encontró el equilibrio perfecto para conquistar al público europeo.

9. ‘Zitti e buoni’ – Måneskin (Italia, 2021)

En 2021, la banda italiana Måneskin devolvió a Italia a lo más alto de Eurovisión después de más de tres décadas con ‘Zitti e buoni’, un himno de glam rock que impulsó al grupo hacia la fama internacional.

El título, que puede traducirse como ‘Cállate y compórtate’, rompió moldes dentro del certamen y marcó un regreso explosivo del rock al escenario europeo. Además, la canción se convirtió en el primer tema en italiano en ingresar al Top 20 británico en 30 años.

La actuación apostó por una energía cruda y desafiante: luces estroboscópicas, fuegos artificiales, riffs potentes y la voz rasposa de Damiano David dominaron la escena de principio a fin. La letra reforzaba ese espíritu rebelde con versos como: Estoy loco, pero no soy como los demás / Y tú estás loca, pero no eres como los demás.

Sin embargo, más allá de la canción, fue la presencia escénica de Måneskin lo que terminó de sellar su impacto. La actitud provocadora de David, sumada a la estética de cuero, plataformas y glamour rockero diseñada por Christian Louboutin, convirtió la presentación en un fenómeno imposible de ignorar.

8. ‘Save Your Kisses for Me’ – Brotherhood of Man (Reino Unido, 1976)

Impulsada por el llamado “efecto ABBA”, ‘Save Your Kisses for Me’ triunfó en Eurovisión gracias a una combinación simple pero irresistible: una melodía pegadiza, una puesta en escena dinámica y una interpretación tan sencilla como efectiva.

Con Martin Lee al frente, Brotherhood of Man desplegó una coreografía animada y perfectamente sincronizada que acompañó el tono luminoso de la canción. Cada vez que Lee cantaba “I love you”, el resto del grupo respondía con armonías cálidas que reforzaban el encanto inmediato del número.

La presentación transmitía una alegría natural, aunque la canción también escondía una pequeña vuelta de tuerca narrativa. A diferencia de otros temas festivos de la época —como ‘Ding-a-dong’, de Teach In, ganadora para Países Bajos un año antes—, ‘Save Your Kisses for Me’ añadía un matiz emocional inesperado: al final, la persona a la que iba dedicada la canción no era una amante, sino un hijo.

7. ‘Only Teardrops’ – Emmelie de Forest (Dinamarca, 2013)

Con su mezcla de pop y folk escandinavo, ‘Only Teardrops’ encajó a la perfección en el auge global de la folktrónica, una tendencia que también impulsó éxitos como ‘Hey Brother’ de Avicii. La canción incorporó sonidos tradicionales daneses y logró trascender el universo de Eurovisión: alcanzó el puesto 15 en las listas británicas y se convirtió en una de las canciones del certamen más descargadas en el Reino Unido.

Emmelie de Forest, que entonces tenía 20 años, sostuvo la presentación con una mezcla de carisma y naturalidad. Por momentos, la actuación parecía un diálogo musical entre ella y el flautista, mientras ambos mantenían contacto visual constante sobre el escenario.

Sus movimientos de manos resultaban peculiares, aunque reforzaban el aire hipnótico de la puesta en escena. Detrás de ella, las proyecciones de fuego añadían dramatismo sin quitar protagonismo a la canción.

El resultado fue una actuación envolvente, con una melodía que sonaba tan accesible y potente como cualquier éxito de radio de la época.

6. ‘Ne Partez Pas Sans Moi’ – Céline Dion (Suiza, 1988)

Si esta lista se guiara únicamente por la carrera posterior de sus participantes, Céline Dion ocuparía el primer lugar sin discusión. Sin embargo, dentro del escenario de Eurovisión, su presentación destacó por algo distinto: una interpretación sobria que descansó casi por completo en la fuerza de su voz.

Con apenas 20 años, Dion se presentó sola sobre el escenario y llevó a Suiza a la victoria con una actuación elegante y segura. Sin grandes efectos visuales ni coreografías elaboradas, sostuvo el número con potencia vocal, gestos expresivos y un movimiento sutil al ritmo de la música. No necesitó más.

Después de consolidarse en Quebec, aquella actuación marcó el salto definitivo de Dion hacia el reconocimiento internacional. Además, su triunfo quedó grabado en la historia del certamen por otro motivo: ‘Ne Partez Pas Sans Moi’ consiguió una de las victorias más ajustadas de Eurovisión al superar por apenas un punto a ‘Go’, la canción con la que Scott Fitzgerald representó al Reino Unido.

5. ‘Making Your Mind Up’ – Bucks Fizz (Reino Unido, 1981)

Con una energía imposible de ignorar, Bucks Fizz llevó a Reino Unido a la victoria con una presentación vibrante que elevó la fórmula pop de Eurovisión a otro nivel. Aunque el grupo también actuó detrás de micrófonos de pie, logró llenar el escenario de movimiento gracias a una coreografía perfectamente sincronizada y una puesta en escena cargada de color.

Palmas, giros, movimientos de cadera y hasta un breve interludio de rock and roll acompañaron una canción frenética y pegadiza desde el primer segundo. La letra avanzaba con ritmo constante, impulsada por frases directas y repetitivas que reforzaban el carácter inmediato del estribillo.

Sin embargo, el momento que terminó de convertir la actuación en un clásico llegó a mitad de la canción. En plena coreografía, Mike Nolan y Bobby G retiraron las faldas largas de Cheryl Baker y Jay Aston para revelar versiones más cortas debajo, en una de las imágenes más icónicas en la historia de Eurovisión.

4. ‘Rise Like a Phoenix’ – Conchita Wurst (Austria, 2014)

Con ‘Rise Like a Phoenix’, Conchita Wurst protagonizó una de las actuaciones más impactantes y simbólicas en la historia reciente de Eurovisión. La victoria de Austria reforzó la imagen del certamen como un espacio ligado a la diversidad y la representación, en una línea que años antes ya había marcado Dana International con ‘Diva’ para ‘Israel’.

La canción apostó por un dramatismo total: una balada poderosa, elegante y cinematográfica, con una atmósfera que remitía a los clásicos temas de James Bond.

Mientras Wurst interpretaba la canción, enormes alas de fuego se proyectaban detrás de ella. A partir de ahí, la puesta en escena ganó intensidad de forma progresiva hasta desembocar en un cierre explosivo, acompañado por luces estroboscópicas y una instrumentación orquestal imponente.

Con una interpretación intensa y llena de presencia, Wurst convirtió la actuación en un espectáculo tan teatral como emotivo y el resultado fue deslumbrante.

3. ‘Waterloo’ – ABBA (Suecia, 1974)

Cuando Eurovisión permitió la participación de grupos a comienzos de los años setenta, el escenario quedó listo para la llegada de ABBA. Apenas unos años después, la banda sueca transformó para siempre la historia del certamen con ‘Waterloo’.

La presentación arrancó con Frida y Agnetha cantando los primeros versos, mientras el director de orquesta Sven-Olof Walldoff aparecía caracterizado como Napoleón. Desde el inicio, el espectáculo dejó claro que no se parecía a nada de lo que el público había visto hasta entonces.

Junto a Björn y Benny, el grupo desplegó una estética extravagante y colorida que terminó por convertirse en parte de su identidad. Agnetha lucía botas doradas de plataforma hasta la rodilla y un traje satinado azul, en una puesta visual tan llamativa como la propia canción.

‘Waterloo’ combinó un estribillo inmediato, armonías impecables y una energía pop arrolladora. Gracias a esa actuación, Suecia consiguió su primera victoria en Eurovisión y ABBA inició el camino hacia el estrellato mundial.

Además, el impacto fue mucho más allá del concurso: la presentación marcó un antes y un después para Eurovisión y se convirtió en el modelo que muchos participantes intentarían replicar durante las décadas siguientes.

2. ‘Hard Rock Hallelujah’ – Lordi (Finlandia, 2006)

‘Hard Rock Hallelujah’ quedó grabada como una de las actuaciones más memorables en la historia de Eurovisión y le dio a Finlandia su primera victoria en 45 años.

El triunfo de Lordi también confirmó que las propuestas más exitosas suelen nacer de la identidad musical de cada país: Finlandia, después de todo, tiene más músicos de heavy metal per cápita que cualquier otra nación.

Hasta entonces, las bandas de rock rara vez lograban destacar en el certamen. Sin embargo, todo cambió en 2006. Desde el inicio, la voz ronca del vocalista principal y los coros imponentes le dieron a la actuación una escala épica. A eso se sumó una puesta en escena completamente alineada con el universo de la canción: la banda apareció cubierta por monstruosos trajes protésicos que transformaron el escenario en una especie de ritual de rock gótico.

La propuesta alcanzó uno de sus momentos más impactantes cuando unas alas gigantes emergieron detrás del vocalista sobre el escenario, en perfecta sincronía con la estética monstruosa de la actuación.

La combinación de imaginería clásica del heavy metal con el espíritu extravagante y teatral de Eurovisión funcionó a la perfección. Más que un simple golpe visual, la actuación transmitió una identidad clara y convirtió el exceso en parte esencial del espectáculo.

1. ‘Euphoria’ – Loreen (Suecia, 2012)

‘Euphoria’ le dio a Suecia su quinta victoria en Eurovisión y se consolidó como una de las actuaciones más emblemáticas en la historia del certamen. Sobre el escenario, Loreen construyó una presentación hipnótica apoyada en una puesta minimalista pero cargada de intensidad.

Acompañada por una máquina de viento, la cantante recorrió el escenario con movimientos inspirados en el estilo expresivo de Kate Bush. Luego, durante el puente de la canción, una lluvia de confeti cayó sobre el escenario mientras otra bailarina se sumó al número para impulsar el estallido final del estribillo.

La propuesta también conectó de lleno con el sonido dominante de 2012. En un año marcado por éxitos como ‘Good Feeling’ de Flo Rida, ‘Titanium’ de David Guetta y ‘Hot Right Now’ de DJ Fresh, el eurodance de Loreen encajó perfectamente en el panorama pop internacional.

El impacto fue inmediato: 18 países le otorgaron la máxima puntuación, un récord en la historia del concurso hasta ese momento. Además, la canción alcanzó el top 3 en Reino Unido, algo que una ganadora no británica de Eurovisión no conseguía desde 1987.

Con el paso de los años, ‘Euphoria’ terminó por convertirse en la canción más descargada en la historia de Eurovisión, incluso por encima de ‘Waterloo’ de ABBA.

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Traducción de Leticia Zampedri