Disney+ vuelve a subir sus precios y desata críticas: “¿Cuándo aprenderá la gente a cancelar su suscripción?”

Disney vuelve a subir los precios de sus servicios de streaming en Estados Unidos, Disney+ y Hulu, y los suscriptores no están contentos.

Según Variety, los planes sin publicidad Disney+ Premium y Hulu Premium subirán de 18,99 a 21,49 dólares al mes, un aumento del 13 %. Las suscripciones individuales sin publicidad también aumentarán 50 centavos al mes, hasta los 12,49 dólares por cada servicio.

La estrategia de precios parece buscar que los consumidores opten por paquetes combinados: el plan Disney+ y Hulu Premium subirá 2 dólares, de 19,99 a 21,99 dólares al mes, casi la mitad de lo que costaría contratar ambos servicios por separado, mientras que el paquete con publicidad aumentará 50 centavos, hasta los 12,99 dólares mensuales.

Los constantes aumentos en el costo de los servicios de streaming, un fenómeno conocido como streamflation, suelen generar descontento entre los suscriptores. Sin embargo, esta subida en particular (la cuarta en cuatro años) ha provocado llamados a cancelar las suscripciones en señal de protesta.

open image in gallery Disney+ aumenta otra vez el precio de sus planes y crecen los llamados a cancelar las suscripciones ( AFP/Getty )

Una persona escribió en X: “¿Cuándo aprenderá la gente a cancelar sus suscripciones? Si no cancelas, seguirán subiendo los precios porque creen que no te importa. Cancela tu suscripción y compra el formato físico. Pagas una sola vez y no tienes que volver a pagar”.

“Dejen de pagar o seguirán subiendo el precio...”, comentó otra persona.

“Por favor, dejen de pagar por esto. Si no cancelan, los aumentos no terminarán”, añadió otro usuario.

“Ya lo cancelé la última vez. No me perdí nada”, comentó otra persona, mientras que otro usuario preguntó: “¿Qué han añadido a su catálogo que justifique tantos aumentos?”.

“Tener solo dos servicios de streaming cuesta ahora lo mismo que pagar por cable”, escribió otro usuario. “A estas alturas, mejor volver al cable”, añadió otra persona.

open image in gallery Disney aumentó los precios de sus servicios de streaming cuatro veces en los últimos cuatro años ( Reuters )

“Hay como cinco series que veo con frecuencia y la mitad ya ni siquiera están en Disney+, pero siguen cobrándome como si estuviéramos en una relación seria. No recuerdo haberme comprometido a esto”, comentó una persona.

El aumento de precios coincide con el estreno este miércoles en Disney+ de la superproducción de Pixar Toy Story 5. The Independent se puso en contacto con Disney para solicitar comentarios.

Las subidas de precios de los servicios de streaming de Disney se han convertido en una práctica anual. Este último aumento es el cuarto en cuatro años en el mercado estadounidense.

El precio de la suscripción a Disney+ sin publicidad casi se ha duplicado desde 2023, cuando costaba 10,99 dólares al mes.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el miércoles 23 de septiembre para los nuevos suscriptores. Los clientes actuales verán reflejado el aumento en su próxima factura mensual.

Traducción de Leticia Zampedri