Ed Sheeran pierde casi medio millón de seguidores en redes sociales en medio del escándalo con Macklemore

Ed Sheeran perdió casi medio millón de seguidores en Instagram en medio del casi colapso de su gira por Estados Unidos.

El cantautor británico se vio envuelto en una polémica tras la decisión de prescindir de Macklemore, su telonero en la gira Loop, después de que el rapero hizo varios comentarios a favor de Palestina en el escenario.

Macklemore afirmó que Robert Kraft, director ejecutivo de Kraft Group, propietario del Gillette Stadium, llamó personalmente a Sheeran para decirle que no se le permitiría actuar en el recinto, mientras que Sheeran respondió posteriormente declarando que no se vería envuelto en un debate público sobre la guerra de Gaza y que fue “decisión del promotor” expulsar a Macklemore.

Las repercusiones continuaron cuando los demás teloneros de Sheeran se retiraron, mientras que la semana pasada se congregaron manifestantes a las afueras de su primer concierto sin Macklemore.

Sheeran volvió a hablar del escándalo durante su concierto del 19 de septiembre, leyendo un comunicado preparado en un teleprompter. “Tuve que tomar decisiones difíciles y estoy cometiendo errores”, dijo. “Lo siento muchísimo. No quiero decepcionar a mis fans. Ya no puedo ocultar lo que siento”.

open image in gallery Ed Sheeran en 2025 ( Getty Images )

Continuó: “Lo ocurrido en Israel y en el festival de música del 7 de octubre fue espantoso y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Me duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños. Y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto”.

Sin embargo, las acciones de Sheeran generaron reacciones encontradas entre sus fans, algunos de los cuales intentaron cancelar sus entradas para sus próximos conciertos, y su número de seguidores en las redes sociales se desplomó.

Según datos de Social Blade, la cuenta de Instagram de Sheeran perdió casi 150.000 seguidores el día (15 de septiembre) en que comentó por primera vez sobre la exclusión de Macklemore de su gira. Otras 150.000 cuentas dejaron de seguirlo al día siguiente y 98.000 un día después.

El descenso continuó durante el fin de semana, cuando Sheeran hizo su primera aparición en público con un emotivo discurso ante sus fans en Filadelfia. Al 23 de septiembre, su número de seguidores era de 47,2 millones, medio millón menos que la semana anterior.

Varias estrellas comentaron sobre la polémica en curso. Sting coincidió en que Sheeran se encuentra en “un dilema difícil”, y Charlotte Church declaró en el escenario durante uno de sus conciertos que Sheeran había elegido “el consumismo y el capitalismo” en lugar de “hacer lo correcto”.

“Si bien ganó millones y tiene muchísimos seguidores, también tiene una enorme plataforma para hacer el bien en el mundo”, dijo. “Ed Sheeran, te estamos observando. Palestina libre”.

open image in gallery Ed Sheeran y Macklemore ( Getty )

Sheeran también fue parodiado en Saturday Night Live UK, en un sketch que lo mostraba “en una posición neutral” mientras estallaba la guerra entre humanos y robots con inteligencia artificial. “No me gusta tomar partido. No quiero alienar a ninguno de mis fans, ni humanos ni robots”, dijo la integrante del elenco Annabel Marlow interpretando a Sheeran, con cabello pelirrojo, guitarra y tatuajes incluidos.

Mientras tanto, Macklemore anunció en las redes sociales que donaría 1 millón de dólares de las ganancias netas de sus apariciones en la gira de Sheeran a organizaciones que ayudan a los palestinos, al tiempo que desafió a Kraft a igualar esa cantidad.

Kraft reconoció que Sheeran le pidió que igualara la donación de 2 millones de dólares que el cantante de Shape of You había hecho. Aún no se confirmó si Kraft llevó a cabo la donación, pero declaró que ambos planeaban “trabajar juntos para tender puentes”.

La próxima actuación de Sheeran está programada para el 25 de septiembre en el Gillette Stadium de Kraft en Massachusetts.

Traducción de Olivia Gorsin