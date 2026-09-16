Qué ocurre con la gira de Ed Sheeran tras la salida de Macklemore y otros artistas

La gira de Ed Sheeran por Norte y Sudamérica se ha visto sacudida por la decisión tomada esta semana de retirar a Macklemore como telonero debido a los comentarios pro palestinos del rapero sobre el escenario. Desde entonces, todos los demás artistas de apoyo de Sheeran se han retirado, incluido un grupo que actúa con Sheeran durante parte del espectáculo.

Sheeran, que tiene previsto actuar en Filadelfia el sábado, afirmó que la decisión de sacar a Macklemore del Loop Tour fue del promotor, no suya. El rapero de “Thrift Shop” exclamó “¡Palestina libre!” durante la fecha del 5 de septiembre en Nueva Jersey.

“A todos mis hermanos y hermanas judíos, la crítica a Israel, la crítica al apartheid, estar en contra del genocidio, de ninguna manera es una crítica hacia ustedes", dijo durante el concierto en Nueva Jersey. "Este mensaje es por la paz, el amor, para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad”.

Macklemore ha dicho que su salida fue el resultado de un esfuerzo encabezado por Robert Kraft, el multimillonario dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra. Su Kraft Group también es propietario del Gillette Stadium, donde juega el equipo de la NFL y donde Sheeran tiene previsto presentarse más adelante este mes. La participación de Kraft fue citada de manera implícita en algunos de los comunicados de los artistas de apoyo que abandonaron la gira de Sheeran el martes, al denunciar la influencia del dinero.

A continuación, un resumen de los cambios en la gira de Sheeran.

Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga renunciaron

La banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe estaban programados para reemplazar a Macklemore como abridores en las fechas restantes de la gira de Sheeran en Estados Unidos. Finneas, el cantante estadounidense y estrecho colaborador de su hermana Billie Eilish, iba a abrir para Sheeran en cuatro de sus fechas en Sudamérica. Beoga, una banda irlandesa de folk, había actuado con Sheeran durante parte de su repertorio desde que la gira comenzó en enero en Nueva Zelanda.

“Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos”, escribió Finneas.

Los anuncios de cada artista de apoyo llegaron con aproximadamente una hora de diferencia entre sí el martes. Más temprano ese día, Sheeran publicó su propio comunicado en el que culpó al promotor por la salida de Macklemore y sostuvo que se negaba a verse arrastrado a una discusión pública sobre la guerra en Gaza.

Rowe y Beoga citaron la historia de su país para explicar su decisión. “Somos personas irlandesas que entendemos el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Irish Artists for Palestine, somos activistas comprometidos con la justicia y lo seguiremos siendo”, publicó Beoga.

Rowe calificó a Sheeran de amigo. “Pero como irlandeses sabemos demasiado bien lo que son el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta”, escribió, y añadió que no podía “quedarse de brazos cruzados y permitir que multimillonarios usen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes se pronuncian”.

Lukas Graham también pareció lanzar una crítica velada a Kraft al escribir: “El dinero no te da el derecho de adueñarte de la conversación. El saldo bancario de nadie debería decidir quién puede hablar o qué sufrimiento se nos permite reconocer”.

Los representantes de Kraft no respondieron el martes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico, pero en un comunicado del lunes, Kraft escribió que la decisión de cancelar a Macklemore fue resultado de los comentarios recientes del rapero “y de un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas”.

“Esta decisión no tiene que ver con minimizar el sufrimiento de palestinos inocentes ni con negar a nadie el derecho a abogar en su nombre. Su dolor y su pérdida son reales”, manifestó Kraft.

Sheeran no ha comentado desde que los artistas de apoyo se retiraron

Después de que Macklemore emitiera el lunes un extenso comunicado sobre su salida de la gira, Sheeran recurrió a Instagram para exponer su versión.

“Que Macklemore saliera de la gira fue decisión del promotor, no fue mía", escribió el martes. "Nunca decepcionaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de gira y a los otros artistas de apoyo y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

Ni Sheeran ni Macklemore han publicado nada desde que los otros artistas de apoyo dejaron la gira, y el representante de Sheeran no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. El promotor, Messina Touring Group, tampoco ha respondido a solicitudes de comentarios.

En su comunicado del martes, Sheeran dijo que “no es cómplice” y que tiene sus propias opiniones sobre la guerra en Gaza.

“Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política: mi audiencia incluye a jóvenes, a menudo niños, de todos los orígenes. Quienes vienen a mi show no esperan un foro político”, escribió.

Aunque Sheeran no ha sido tan explícito políticamente como otros artistas, en el pasado ha expresado apoyo a algunas causas. Actuó en el Concert for Ukraine en 2022, que recaudó dinero para ucranianos afectados por la invasión rusa, y colaboró con una banda ucraniana en un sencillo benéfico. También ha hecho campaña contra el racismo en el Reino Unido y ha criticado al gobierno de su país por recortar la financiación para las artes.