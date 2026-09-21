Ed Sheeran revela su postura sobre Gaza durante su primer concierto desde la polémica con Macklemore

Ed Sheeran ofreció una disculpa entre lágrimas a sus fans en su concierto de Filadelfia el sábado por la noche, tras una semana de caos en torno a su gira.

Sheeran se vio envuelto en una polémica después de que su telonero, el rapero Macklemore, fue excluido de la gira por comentarios propalestinos que hizo en el escenario. Las repercusiones continuaron cuando los demás teloneros de Sheeran se retiraron, mientras que manifestantes se congregaron a las afueras del concierto del sábado.

Inició su concierto en el Lincoln Financial Field, parte de su gira Loop en curso, abordando las críticas que recibió: “Tuve que tomar decisiones difíciles y estoy cometiendo errores. Lo siento muchísimo. No quiero decepcionar a los fans”.

“Quiero que mi música y mis espectáculos traten sobre la unidad, no sobre la división; sobre la humanidad, no sobre la política”, continuó.

“Pero esto es una cuestión humanitaria. Ya no puedo ocultar lo que siento al respecto. Lo que ocurrió en Israel y en el festival de música el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”, declaró el cantante de Shape of You.

open image in gallery Ed Sheeran se emocionó hasta las lágrimas mientras se dirigía al público en Filadelfia el sábado por la noche ( 2025 Invision )

“Me duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños. Y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto”.

Sheeran, en su primera declaración pública desde su publicación en Instagram sobre el despido de Macklemore, también dijo que honrar su compromiso con sus fans es “algo fundamental para mi identidad”.

“Y por eso estoy aquí esta noche, solo, continuando con mi gira actual”.

El concierto, programado originalmente para comenzar a las 5:30 p. m. (hora del este), se pospuso hasta las 8 p. m. después de que los teloneros de Sheeran se retiraron. Mientras tanto, los precios de las entradas se desplomaron en los sitios de reventa.

A principios de esta semana, Macklemore anunció que había sido descartado como telonero para el resto de las fechas de la gira estadounidense de Sheeran; afirmó que el cantante le había dicho que Robert Kraft, director ejecutivo de Kraft Group y propietario del Gillette Stadium, lo había llamado personalmente para decirle que no se le permitiría cantar en el recinto.

open image in gallery Los manifestantes sostienen pancartas con el lema “Libertad para Palestina” antes del concierto de Sheeran en Filadelfia ( AP )

open image in gallery El cantante retrasó el inicio del concierto después de que todos los artistas teloneros se retiraron ( Getty )

Horas después de que Sheeran dijera que no se vería envuelto en un debate público sobre la guerra de Gaza y que la decisión de excluir a Macklemore era “decisión del promotor”, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas anunciaron en Instagram que se retiraban de la gira.

Rowe fue uno de los sustitutos de Macklemore para las fechas restantes de Sheeran en Estados Unidos, mientras que Beoga era la banda de gira de Sheeran. Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto realizar una gira con Sheeran por Sudamérica a finales de este año.

Ante la creciente indignación por el despido de Macklemore, el rapero anunció en redes sociales que donaría un millón de dólares de las ganancias netas de sus apariciones en la gira de Sheeran a organizaciones que ayudan a los palestinos, al tiempo que desafiaba a Kraft a igualar esa cantidad.

Kraft reconoció que Sheeran le pidió que igualara la donación de 2 millones de dólares del cantante de Shape of You. Aún no se confirmó si Kraft realizó la donación, pero declaró que ambos planeaban “trabajar juntos para tender puentes”.

Sin embargo, la controversia escaló hasta el punto de que el sábado por la noche, algunos manifestantes se presentaron frente al Lincoln Financial Field, coreando, según TMZ : “A la m***** tu concierto, a la m***** tus fans. Palestina es nuestra reivindicación”.

La próxima actuación de Sheeran está programada para el 25 de septiembre en el Gillette Stadium de Kraft en Massachusetts.

Traducción de Olivia Gorsin