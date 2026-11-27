Aunque Lucía Caminos es la protagonista femenina de GTA VI, el nombre que está en boca de todos ahora mismo, mientras exploran el mundo abierto de Vice City, es... Mandy.

Mandy, que aparece al principio de la misión Pipework, es la inquilina de Brian Heder y le debe el alquiler. Por supuesto, cuando Jason llama a su puerta para exigirle el pago, Mandy deja muy claro que le gusta e intenta seducirlo con su encanto y belleza. Incluso se pone un bikini en un momento dado para tentarlo a que le sea infiel (como solemos hacer las mujeres).

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el personaje no jugable (NPC) de GTA VI, incluido quién es, dónde encontrarla en el juego y si puedes tener un romance con ella.

open image in gallery Jason va a casa de Mandy en la misión ‘Pipework’ para cobrar el alquiler ( Rockstar Games )

¿Y quién demonios es Mandy, en realidad?

Como ya se mencionó, conocerás a Mandy en la misión de las tuberías bastante pronto.

Cuando controlas a Jason Duval, el otro protagonista del juego, Brian Heder te pedirá que viajes a Key Lento (Leonida Keys) para cobrar el alquiler atrasado en su nombre. Pero al llegar, Mandy, vestida con pantalones cortos vaqueros y una camiseta blanca anudada, tiene otros planes.

Te pide que le eches un vistazo a su tubería (¡perdón, ¿estamos de vuelta en los años ochenta?!), y luego intenta varias veces acostarse contigo mientras vas a trabajar.

Para completar la misión, tendrás que desatascar su fregadero (literalmente, no en sentido figurado), que está obstruido por un objeto misterioso.

Luego, hará un último intento por conquistarte antes de que puedas seguir tu camino y reunirte con tu verdadera novia, Lucía.

Desde el lanzamiento del juego a medianoche, algunos fans especularon que Mandy es en realidad una asesina en serie, en parte gracias al objeto encontrado en su lavabo (alerta de spoiler: es un dedo amputado), pero también porque tiene ácido esparcido por su jardín trasero y lo que parece ser una tumba recién cavada. Recuerda mucho a Walter White.

open image in gallery Una vez allí, ella te pide (en el papel de Jason) que le arregles el fregadero ( Rockstar Games )

¿Dónde se encuentra ella en 'GTA 6'?

Puedes encontrar la misión Pipework en la zona de Key Lento.

¿Puedes tener un romance con Mandy?

A pesar de que GTA 6 anima mucho a los jugadores a centrarse en la conexión romántica entre Lucia y Jason, eso no impidió que algunos jugadores se pregunten si se puede tener un romance con Mandy (suspiro).

Por suerte, Rockstar Games hizo imposible que Jason se deje seducir, por muchas insinuaciones que se hagan y por mucho que Mandy insista. Así que no, no puedes tener un romance con Mandy.

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Jake Brigstock, corresponsal de videojuegos de The Independent, jugó a GTA 6 en una PlayStation 5 y destacó en su reseña cómo el mando DualSense mejoró su experiencia de juego.

“El juego se promocionó como ‘ideal para PlayStation’, y entiendo por qué, sobre todo en las escenas de gimnasio”, escribió. “Se debe principalmente a la retroalimentación háptica que ofrece el mando inalámbrico DualSense en comparación con un mando de Xbox”.

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Por supuesto, puedes jugar en Xbox Series. Si esperas una versión para PC o Nintendo Switch 2, es posible que tengas que esperar hasta finales del próximo año.

Traducción de Olivia Gorsin