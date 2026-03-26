El drama, la nueva y esperada película de A24 protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, está recibiendo críticas por el gran giro argumental sobre el que se desarrolla la trama.

Advertencia: Este artículo contiene spoilers importantes de ‘El drama’, que se estrena en cines el 9 de abril.

La película, que se ha promocionado como una comedia romántica oscura, ha desatado la polémica antes de su estreno la próxima semana después de que TMZ informara que el giro argumental de la película no fue bien recibido por el público en las primeras proyecciones.

En la película, el personaje de Zendaya, Emma, le confiesa a su prometido, el personaje de Pattinson, Charlie, y a sus amigos que una vez planeó un tiroteo en la escuela secundaria, pero que nunca lo llevó a cabo.

Tom Mauser, cuyo hijo Daniel Mauser fue asesinado a tiros junto con otras 13 personas en la masacre de 1999 en la escuela secundaria Columbine, comentó a TMZ que le repugna el giro argumental de la película.

open image in gallery En ‘El drama’, el personaje de Zendaya, Emma, le confiesa a su prometido, interpretado por Robert Pattinson, que planeó un tiroteo en la escuela cuando era más joven ( A24 )

open image in gallery La nueva película de Zendaya y Robert Pattinson, ‘El drama’, recibió críticas por su giro argumental de parte de Tom Mauser (a la derecha), padre de Daniel Mauser, víctima del tiroteo de Columbine ( Getty )

Mauser, quien ha abogado por la reforma de las leyes sobre armas durante los últimos 25 años, declaró al medio que es “horrible” utilizar un tema tan serio como recurso argumental en una comedia romántica. El señor, que no ha visto la película, afirmó que “humaniza” a los agresores y “normaliza” los tiroteos en escuelas. En la película no se muestra ningún acto de violencia masiva.

Expresó su molestia en particular por la entrevista de Zendaya el 16 de marzo en Jimmy Kimmel Live!, en la que, según Mauser, ella no trató con la suficiente seriedad lo que ella llamó el “gran giro”.

La actriz de Euphoria expresó en el programa de Kimmel: “Espero que la gente no se lo arruine unos a otros para que puedan verla sin saber nada y realmente experimentar el drama”.

Kimmel contestó: “Me imagino que esta película causará muchos problemas a mucha gente de manera personal”, a lo que Zendaya replicó: “Esas conversaciones pueden ir en muchas direcciones”.

A24 se negó a hacer comentarios sobre la opinión de Mauser.

La película está dirigida por el guionista noruego Kristoffer Borgli, conocido por dirigir la comedia de 2023 Dream Scenario. Además de Zendaya y Pattinson, la película también cuenta con Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates y Zoë Winters.

Zendaya declaró en un comunicado de prensa sobre la película: “Habrá mucho interés en saber cuál es la gran revelación de Emma en la película, y aunque creo que esa revelación es importante y decisiva, la historia va mucho más allá de eso”.

Asimismo, agregó: “Lo que les sucede a Charlie y a Emma tras la confesión de ella se convierte en la prueba definitiva del amor y la aceptación en una relación, y de lo que uno está dispuesto a hacer en nombre del amor”.