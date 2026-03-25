Usher afirma que Diddy está siendo “tergiversado” tras la condena por delitos sexuales del rapero deshonrado

Usher se pronunció en defensa de Sean “Diddy” Combs.

Durante una entrevista con Forbes publicada el miércoles, en la que participaba en un juego de asociación de palabras, Usher dijo que la palabra “legado” le venía a la mente al pensar en Combs, quien actualmente cumple una condena de 50 meses tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para la prostitución después de un impactante juicio de ocho semanas el verano pasado.

El cantante de Yeah! dijo que, aunque su opinión “podría ser controvertida”, la influencia que Combs, de 56 años, creó a través de su imperio empresarial era innegable.

“En muchos sentidos, creo que ciertas personas son perseguidas y tal vez no se les reconoce la grandeza que aportan”, dijo Usher, de 47 años. “No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue la que el mundo vio ni la forma en que se lo tergiversó”.

Y continuó: “No digo que todos los hombres sean perfectos. No digo que no tengamos defectos. Pero, con un mínimo de humanidad, no puedo ignorar las valiosas contribuciones que este hombre hizo por nosotros como emprendedores negros, como empresarios, como personas que transformamos la cultura y las ideas en algo tangible que se convierte en negocio. Muchísimas personas se beneficiaron de su creación. Y lo reconozco. Por eso lo considero un legado”, dijo el cantante.

open image in gallery Usher y Sean “Diddy” Combs (en la foto de 2004) tienen una larga y complicada historia que se remonta a los primeros años de la adolescencia de Usher (Getty).

open image in gallery Usher (en la foto junto a Diddy en 2016) defendió el legado de Combs después de que el rapero fuera condenado por delitos relacionados con la prostitución (Getty Images).

Usher, quien comenzó a trabajar con Combs cuando era adolescente, elogió al fundador de Bad Boys Records por ser su “mentor” al inicio de su carrera. Afirmó que aún admira a Combs por su capacidad para monetizar la cultura y crear algo que trascendía las diferencias raciales. Era incoloro, era verde.

Y concluyó: “Así es como veo a ese hombre. Y eso es lo que elijo recordar. Le tengo un gran respeto porque me di cuenta de que lo que aprendí como empresario, incluso antes de comprender qué era un negocio, surgió al ver las cosas increíbles que él era capaz de hacer y la forma en que se posicionó como empresario”.

El cantante de DJ Got Us Fallin' In Love vivió en la casa de Combs en 1994, mientras el deshonrado magnate de la música coproducía su primer álbum y ayudaba a forjar su imagen inicial.

En septiembre de 2024, Combs fue acusado de tráfico sexual, crimen organizado y transporte con fines de prostitución. Fue declarado culpable de dos de los cinco cargos. Negó todas las acusaciones en su contra. Está previsto que el rapero salga de prisión el 25 de abril de 2028.

Traducción de Olivia Gorsin