Ya está aquí el primer tráiler de la nueva saga de Harry Potter y todos los fans se hacen la misma pregunta: ¿dónde está la magia?

Tan solo un día después de que HBO compartiera el primer vistazo oficial de Dominic McLaughlin como el personaje principal, el primer tráiler de la serie mostró imágenes de McLaughlin y muchos de sus compañeros de reparto estelares en esta ambiciosa serie, que adaptará cada uno de los siete libros icónicos de J. K. Rowling en siete temporadas de televisión.

El tráiler de dos minutos ofreció un vistazo a las esperadas interpretaciones de personajes icónicos como John Lithgow como Albus Dumbledore y Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape. Si bien algunos fans quedaron impresionados con la fidelidad de los detalles, como el Castillo de Hogwarts y el vestuario, otros se mostraron decepcionados por la ausencia de hechizos y criaturas mágicas en las primeras imágenes.

“Si bien esto es genial y emotivo, me gustaría preguntar: ¿dónde está la magia en este tráiler?”, comentó un fan decepcionado en Instagram, y continuó: “El único atisbo de magia que noté fue Snape usando el hechizo Lumos. ¿En serio? Se supone que esta serie presenta el mundo mágico de Harry Potter a una generación más joven y este tráiler casi no tiene magia”.

Otro se quejó: “¡No! La magia no está ahí. Las películas y el reparto que ya teníamos antes sí eran mágicos”. Un fan añadió: “Para ser sincero, este tráiler no me pareció ‘mágico’, sino más bien realista y con los pies en la tierra. ¿Dónde está toda la magia? Por cierto, ¡tengo muchas ganas de verla!”.

open image in gallery Dominic McLaughlin interpreta a Harry Potter en la nueva serie de HBO ( HBO Max )

open image in gallery John Lithgow interpreta a Albus Dumbledore en la nueva serie ( HBO Max )

Otro fan añadió: “Estoy intentando tener la mente abierta y la veré, pero ¿dónde está la magia? Esto no es Harry Potter”.

La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal , se estrenará en la plataforma de streaming de HBO a finales de este año, en Navidad, antes de lo que esperaban los fans. La primera temporada constará de ocho episodios.

La sinopsis dice: “Harry Potter no tiene nada de especial; al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su undécimo cumpleaños, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado”.

La serie ya ha generado cierta controversia por la participación de Rowling, conocida por sus posturas transfóbicas, como productora ejecutiva. Más recientemente, el actor Paapa Essiedu denunció las amenazas racistas que ha recibido desde que fue elegido para interpretar a Snape.

Traducción de Sara Pignatiello