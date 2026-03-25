La cantante Duffy relata su secuestro y agresión sexual en un nuevo documental de Disney+

La cantante británica Duffy aparecerá por primera vez en un nuevo documental que narra su ascenso a la fama y el posterior secuestro y agresión sexual que sufrió.

La artista (41), conocida por éxitos como ‘Mercy’ y ‘Warwick Avenue’, hablará abiertamente sobre su vida y su tiempo alejada de los focos en un nuevo documental de larga duración de Disney+.

La estrella, cuyo nombre real es Aimee Anne Duffy, saltó a la fama a finales de la década de los 2000 tras el lanzamiento de su álbum debut Rockferry.

open image in gallery Duffy saltó a la fama a finales de los 2000

Su sencillo más conocido de este disco, ‘Mercy’, fue número uno en el Reino Unido durante cinco semanas en 2008 y catapultó a la cantante al éxito internacional.

Posteriormente, en 2010, publicó un segundo álbum, Endlessly, antes de retirarse de la vida pública.

La cantante reveló casi una década después que había sido drogada, violada y mantenida cautiva.

El nuevo documental narrará la vida de la cantante, desde su infancia en Gales, Reino Unido, hasta su carrera musical y la actualidad, casi 15 años después del ataque que sufrió.

La película también incluirá entrevistas con la familia, los amigos y los colegas cercanos de la cantante en la industria musical.

La directora, Gill Callan, dijo: “La vida de Duffy ha estado marcada por el éxito y la fama, pero igualmente por el dolor, la rebeldía y una conciencia sí misma incontenible”.

“Me atrae la tensión entre la vulnerabilidad y la confianza en su historia, y cómo una persona puede verse profundamente afectada por sus experiencias, pero aun así encontrar una voz poderosa y expresiva que es inconfundiblemente suya”, añadió.

open image in gallery Durante la pandemia de covid-19 en 2020, Duffy compartió una canción titulada ‘Something Beautiful’ con BBC Radio 2; sin embargo, el tema nunca fue lanzado oficialmente

Por su parte, Sean Doyle, vicepresidente de programas sin guion de Disney+, comentó: “Esta película le dará a Duffy la oportunidad de contar su historia con sus propias palabras”.

“Nos propusimos, en colaboración con la agencia Northern Ireland Screen, buscar historias impactantes protagonizadas por mujeres, y es un privilegio que la de Duffy sea la primera que podemos ayudar a contar. Pero, sobre todo, admiro profundamente a Duffy por su honestidad y valentía al compartir su historia”.

El álbum debut de Duffy, Rockferry, ganó el premio Grammy al mejor álbum vocal pop en 2009, además de tres premios Brit, incluyendo mejor artista femenina británica, artista revelación británica y mejor álbum británico.

En 2010 lanzó su álbum Endlessly, que incluía la canción ‘Well Well Well’, la cual alcanzó el puesto número nueve en las listas de álbumes del Reino Unido.

Durante la pandemia de covid-19 en 2020, Duffy compartió una canción titulada ‘Something Beautiful’ con BBC Radio 2; sin embargo, el tema nunca fue lanzado oficialmente.

Traducción de Sara Pignatiello