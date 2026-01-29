Estrellas del Abierto de Australia denuncian falta de privacidad: “¿Somos animales en un zoológico?”

Iga Swiatek respaldó los reclamos de Coco Gauff por mayor privacidad en el Abierto de Australia y señaló que, debido a las cámaras que vigilan los espacios fuera de escena, las jugadoras llegan a sentirse como “animales en un zoológico”. En la misma línea, Novak Djokovic dijo estar “en contra” del monitoreo constante.

Gauff fue captada golpeando su raqueta siete veces tras su derrota en cuartos de final ante Elina Svitolina el martes y expresó su frustración al ver que su reacción se difundió de inmediato en redes sociales.

Iga Swiatek apoyó el reclamo de Coco Gauff

“La pregunta es: ¿somos tenistas o somos animales en un zoológico, a los que observan incluso cuando van al baño?”, dijo Swiatek tras su derrota ante Elena Rybakina en los cuartos de final.

“Bueno, claramente es una exageración, pero estaría bueno tener algo más de privacidad. Poder seguir tu propio proceso sin que te estén mirando y tener un espacio lejos de las cámaras”.

Las cámaras fuera de la cancha también pueden regalar momentos simpáticos a los aficionados, como cuando Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam y número dos del mundo, fue captada mientras el personal de seguridad le pedía su acreditación.

“Seguro que no es algo sencillo”, afirmó Swiatek. “No creo que deba ser así, porque somos tenistas. Nuestro trabajo es que nos miren en la cancha y en las conferencias de prensa, no convertirnos en un meme por olvidarnos la acreditación. Puede ser gracioso, sí. Da tema de conversación, pero para nosotros no creo que sea necesario”.

Hasta las grandes estrellas tienen que esperar, ya que Iga Swiatek se detiene a recoger su acreditación antes de poder entrar 😅 pic.twitter.com/RoQTu4eMXu - TNT Sports (@tntsports) 26 de enero de 2026

Novak Djokovic dijo entender la frustración de Gauff, pero aclaró que, aunque se opone a la invasión del espacio de los jugadores, no ve cómo los torneos puedan “dar marcha atrás” y limitar el acceso de los aficionados y las cadenas de televisión.

“Estoy de acuerdo con ella”, expresó el tenista de 38 años. “Es muy triste que no tengas ningún lugar adonde ir para aislarte y descargar la frustración o la bronca de una manera que no quede registrada por una cámara. Pero vivimos en una sociedad y en una época en la que el contenido lo es todo, así que es un debate más profundo”.

“La verdad es que me cuesta mucho imaginar que la tendencia cambie en sentido contrario, es decir, que se retiren cámaras. Si uno mira cómo viene la cosa, solo va a seguir igual o habrá incluso más cámaras”.

“La verdad, me sorprende que todavía no haya cámaras cuando nos duchamos; probablemente sea lo próximo. Estoy en contra. Creo que siempre debería existir un límite claro, una línea que marque cuál es nuestro espacio”.

“Pero desde el punto de vista comercial, siempre hay demanda. Quieren ver cómo entramos en calor, qué hablamos con los entrenadores, cómo es la recuperación, cómo llegamos en auto y cómo caminamos por los pasillos”.

Novak Djokovic dice estar "en contra" de las cámaras entre bastidores

“Hay que ser cuidadosos. Llevo muchos años en el circuito y recuerdo cuando no había tantas cámaras. Adaptarse a tener siempre encima un ojo que no ves ni escuchas y del que a veces te olvidas puede ser inquietante. Hay momentos en los que uno solo quiere relajarse y ser uno mismo sin mostrarse al público”.

“Pero me cuesta imaginar que esto vaya a revertirse. Es algo que, supongo, tenemos que aceptar”.

Tras una dura derrota ante Svitolina, Gauff contó que buscó desahogarse rompiendo su raqueta fuera de la vista del público, en vez de descargar su enojo con su equipo. La número tres del mundo dijo que podrían darse algunas “conversaciones” con el torneo, ya que el vestuario es el único espacio verdaderamente privado para las jugadoras.

“Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras”, explicó tras el partido. “Tengo cierto conflicto con las transmisiones. Siento que hay momentos —como le pasó a Aryna después de que jugué contra ella en la final del US Open— que no necesitan ser televisados”.

“Intenté ir a un lugar donde no lo transmitieran, pero igual lo hicieron. Quizás haya que conversar sobre eso, porque en este torneo el único espacio realmente privado es el vestuario”.

Tennis Australia fue consultada al respecto.

Traducción de Leticia Zampedri