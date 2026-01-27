La ucraniana Elina Svitolina eliminó a Coco Gauff del Abierto de Australia en una contundente victoria por 6-1, 6-2 en apenas 59 minutos, y ahora se enfrentará a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, en semifinales.

La estadounidense, cuarta preclasificada, colapsó con su servicio: cometió cinco dobles faltas en el primer set y no logró sostener su saque hasta el sexto intento.

Por su parte, Svitolina, preclasificada número 12, impuso su ritmo con devoluciones firmes que desestabilizaron por completo el juego de Gauff. En el segundo set, la ucraniana encadenó 12 puntos consecutivos y selló así su pase a su primera semifinal en Melbourne.

open image in gallery Gauff se mostró desorientada en la cancha mientras no lograba hacer pie con su juego ( AFP via Getty Images )

La campeona del Abierto de Francia lucía visiblemente afectada mientras sus errores se acumulaban. De no ser por un intento tardío de reacción, tras ir perdiendo 0-3 en el segundo set, el marcador final pudo haber sido aún más contundente.

Tras salir de la Rod Laver Arena, Coco Gauff fue captada caminando sola entre bambalinas, y en un arranque de frustración, golpeó su raqueta una y otra vez contra una rampa de concreto.

Las estadísticas fueron igual de duras para la número 3 del mundo: apenas tres tiros ganadores frente a 26 errores no forzados. A medida que su juego se desmoronaba, el equipo de Coco Gauff le aconsejó que intentara golpear la pelota al centro de la cancha, buscando estabilidad.

“Todos tenemos días malos en el trabajo”, dijo Tim Henman en TNT Sports. “Teniendo en cuenta que era la favorita, campeona de Grand Slam, ganadora de Roland Garros y del US Open, y actual número 3 del mundo… fue una actuación sorprendentemente mala. No hay otra forma de describirlo.Y Svitolina sacó provecho de cada error”.

open image in gallery Gauff intentó ajustar su juego, pero nunca logró descifrar cómo salir del bache ( Getty Images )

“Cuando una jugadora de élite apenas puede colocar un primer saque con efecto y además comete tantos errores desde el fondo de la cancha, su juego se desmorona por completo. Dolía verlo”.

Svitolina, por su parte, avanzó a su primera semifinal del Abierto de Australia a los 31 años, y logró apenas su segunda semifinal de Grand Slam desde que regresó al circuito en 2023, tras convertirse en madre de su hija Skai en 2022.

open image in gallery Elina Svitolina celebra su victoria ( AP )

Este resultado también significa que Svitolina regresará al Top 10 del ranking mundial, luego de haber tomado la decisión de dar por terminada su temporada en septiembre pasado debido al agotamiento físico y mental.

“Estoy muy contenta con el torneo hasta ahora. Siempre fue mi sueño volver aquí después de la licencia por maternidad. Soñaba con regresar al Top 10; ese siempre ha sido mi objetivo", expresó la ucraniana.

“El año pasado no lo logré, ya que terminé mi temporada después de septiembre. Pero durante la pretemporada le dije a mi entrenador que mi objetivo este año era volver al Top 10, y trabajamos con eso en mente”.

Por su parte, Aryna Sabalenka, quien busca recuperar el título del Abierto de Australia tras perder la final de 2025 ante Madison Keys, avanzó con paso firme al vencer a la joven estadounidense Iva Jovic por un contundente 6-3, 6-0.

Traducción de Leticia Zampedri