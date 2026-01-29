Swiatek: abundancia de cámaras hace que tenistas se sientan como animales de zoológico en Australia

Iga Swiatek retomó un tema de la privacidad que dejó flotando en el Abierto de Australia Coco Gauff, la tenista estadounidense de 21 años que fue captada por una cámara mientras destrozaba una raqueta en uno de los pasillos que llevan a los vestuarios.

Tras protagonizar esa rabieta que se volvió viral en las redes sociales, Gauff dijo que "quizás se puedan tener conversaciones" sobre el acceso aparentemente ilimitado de las cámaras, que siguen a los jugadores desde el camerino hasta la cancha y prácticamente en todos los lugares intermedios.

Después de su derrota del miércoles por 7-5, 6-1 en los cuartos de final ante la quinta cabeza de serie Elena Rybakina, se preguntó a Swiatek cómo se siente acerca de la falta de áreas sin cámaras para los jugadores. Se le inquirió también sobre qué piensa del equilibrio entre el contenido constante en el torneo y la privacidad de los jugadores.

“Sí, la pregunta es, '¿somos jugadoras de tenis o somos como animales en el zoológico, donde son observados incluso cuando hacen sus necesidades?'” dijo, disculpándose por la última referencia. “Bueno, eso fue una exageración obviamente, pero sería agradable tener algo de privacidad.”

Swiatek y Gauff son dos de las tres mejores tenistas por lo que es lógico que estén más en el foco de atención.

Las imágenes de Swiatek, a quien personal de seguridad le cerró el paso después de olvidar su credencial, se convirtieron en un meme durante el torneo. Ha ganado cuatro títulos del Abierto de Francia, así como Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Pero la seguridad es eso, seguridad.

Compromiso de los aficionados

La vigilancia de cámaras fuera de la cancha ocurre en otros torneos y no se limita al Abierto de Australia, donde los organizadores han creado un festival de tres semanas alrededor del primer major de la temporada, involucrando de muchas maneras a los aficionados.

La visión de las áreas no públicas del estadio no siempre se transmite, pero los jugadores no necesitan que se les recuerde que algunos momentos capturados aparecerán en internet por ser lindos, informativos o simplemente dramáticos.

Swiatek, segunda del ranking, dijo que había partes de su juego que le gustaría practicar inmediatamente antes de salir a un partido. “Sería bueno tener un espacio donde puedas hacer eso sin que todo el mundo esté mirando”, razonó.

La joven de 24 años es una de las mayores estrellas de Polonia y es plenamente consciente de que estar en el ojo público es la consecuencia de ser una campeona.

“Somos tenistas. Se supone que debemos ser vistas en la cancha, ¿sabes?, y en la prensa. Ése es nuestro trabajo,” dijo.

La raqueta de Gauff

Gauff, tercera del escalafón mundial y ganadora de dos majors, rompió su raqueta al azotarla siete veces contra el suelo de concreto de una rampa cerca del área exclusiva de jugadores, después de su derrota en cuartos de final del Abierto de Australia ante Elina Svitolina en la décima jornada.

Mantuvo la compostura al salir de la cancha central antes de buscar un lugar en las sombras para desahogarse.

Resultó que prácticamente no hay lugar dentro de los confines de la Rod Laver Arena, excepto los vestuarios, que esté fuera del alcance de las cámaras.

“Ciertos momentos — lo mismo le pasó a Aryna (Sabalenka) después de que jugué con ella en la final del Abierto de Estados Unidos — siento que no necesitan ser transmitidos,” dijo Gauff en su conferencia de prensa posterior al partido. “Intenté ir a algún lugar donde pensé que no había una cámara porque no necesariamente me gusta romper raquetas”.

El consejo de Serena

Gauff recibió algo de aliento de su compatriota Serena Williams, ganadora de 23 majors, quien publicó en las redes sociales que no hay “nada de malo en odiar perder,” y se ofreció a mostrarle cómo demoler la raqueta de un solo golpe — al estilo Serena.

Gauff dijo que no quería romper su raqueta en la cancha a la vista de los fanáticos, por lo que se guardó el exabrupto para un área más reservada.

“Así que, sí, tal vez se puedan tener algunas conversaciones, porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario", indicó.

Y es exactamente allí adonde la cuarta cabeza de serie Amanda Anisimova se dirigió después de su derrota en cuartos de final ante su compatriota estadounidense Jessica Pegula.

“Hay buenos momentos, obviamente que la gente ve, y eso es divertido. Luego, cuando pierdes, probablemente hay momentos no tan buenos,” relató. “El hecho de que el video de Coco se haya conocido públicamente es difícil, porque ella no tuvo voz en eso.”

La WTA, atenta a las preocupaciones

La gira femenina manifestó que “apoya a nuestras jugadoras y toma en serio sus preocupaciones sobre la privacidad y las cámaras en el Abierto de Australia.”

“Las jugadoras merecen espacios alejados de la competencia donde puedan recuperarse en privado,” dijo la presidenta de la WTA, Valerie Camillo. “Ya hemos tomado medidas para reducir la presencia de cámaras en las áreas de jugadores fuera de la cancha para asegurar que tengan espacios privados apropiados.

“Estamos de acuerdo en que debería haber límites claros y respetuosos en las áreas fuera de la cancha,” agregó Camillo. "Creemos que este tema debería ser revisado por los organizadores del torneo y los socios de transmisión para asegurar que se establezcan límites apropiados."

Djokovic no cree que haya cambios

Novak Djokovic, ganador de 24 majors, recuerda el tiempo antes de las cámaras omnipresentes, y lo prefería. Pero cree que no habrá marcha atrás.

“Vi lo que pasó con Coco después de su partido. Empatizo con ella,” dijo Djokovic. “Estoy de acuerdo con ella. ¿Sabes?, es realmente triste que básicamente no puedas moverte a ningún lado y esconderte y... desahogar tu frustración de una manera que no sea capturada por una cámara.

“Pero vivimos en una sociedad y en tiempos donde el contenido lo es todo, así que es una discusión más profunda. Es realmente difícil para mí ver que eso vaya a retroceder. Es simplemente algo que supongo que tenemos que aceptar.”

Djokovic hizo una broma sobre la santidad del vestuario, que todavía está fuera del alcance de la televisión.

“¡Estoy sorprendido de que no tengamos cámaras mientras nos duchamos!,” dijo. “Quiero decir, probablemente ése sea el siguiente paso.”

