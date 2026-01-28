Elena Rybakina vence a Iga Świątek y avanza a semifinales del Abierto de Australia

Elena Rybakina derrotó el miércoles por 7-5, 6-1 a Iga Świątek para alcanzar las semifinales del Abierto de Australia y evitar que la jugadora polaca completara la colección de títulos individuales del Grand Slam en su carrera.

La victoria le dio a Rybakina la oportunidad de ganar su segundo título de Grand Slam después de que conquistó Wimbledon en 2022.

Świątek ha ganado cuatro veces el Abierto de Francia y una el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon. Intentaba convertirse en la undécima mujer en completar un Grand Slam en su carrera.

El primer set duró una hora y Rybakina rompió el servicio de Świątek en el último game. El segundo fue casi lo opuesto.

Rybakina, nacida en Rusia pero quien representa a Kazajistán, rompió el servicio de su oponente polaca dos veces al inicio del set y llegó a tomar una ventaja de 3-0. Sirvió dos aces para ponerse arriba 4-1, rompió en el sexto game y terminó el partido con un ace.

Las temporada pasada las tenistas se enfrentaron cinco veces.

“Nos conocemos bastante bien”, afirmó Rybakina. “Para ambas no funcionó realmente el primer servicio en el primer set, así que intentábamos adelantarnos en el segundo servicio y presionar a la otra.

“En el segundo, simplemente comencé a jugar más libremente y serví mejor”, añadió Rybakina. “Por ahora, el servicio realmente está ayudando, así que espero continuar así”.

En el último duelo de cuartos de final de la rama femenina se enfrentaban dos estadounidenses: Jessica Pegula contra Amanda Anisimova. Pegula busca su primer título de Grand Slam después de perder la final del Abierto de Estados Unidos en 2024.

Anisimova también busca su primer campeonato de Grand Slam, tras alcanzar la final de Wimbledon y el U.S. Open la pasada temporada.

La ganadora del partido entre Pegula y Anisimova jugará contra Rybakina en una de las semifinales el jueves. En la otra semifinal, la número uno del mundo Aryna Sabalenka se medirá con Elina Svitolina.

Los últimos dos partidos de cuartos de final masculinos también están programados para el miércoles. Lorenzo Musetti enfrentaba al 24 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic y Ben Shelton chocaba contra el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia Jannik Sinner.

Las semifinales masculinas están programadas para el viernes.

___

