Serena Williams se niega a descartar su regreso al tenis en un incómodo intercambio de palabras

Serena Williams se negó a descartar una vuelta al tenis durante un incómodo intercambio en el Today Show.

La exjugadora, que fue campeona del Grand Slam 23 veces, no jugó al tenis de competición desde el Abierto de Estados Unidos en 2022 y anunció que iba a “evolucionar lejos” del deporte, en lugar de utilizar la palabra “retirada”.

En diciembre se especuló con la posibilidad de que hubiera reingresado en el grupo de pruebas registradas de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), en el que todos los jugadores deben estar inscritos durante al menos seis meses antes de jugar en competición.

En diciembre, Williams desmintió las informaciones que apuntaban a su regreso y publicó en X: “Dios mío, chicos, NO voy a volver. Este incendio forestal es una locura”, pero se negó a descartar un regreso cuando se le preguntó sobre el tema en el Today Show, aunque sus respuestas provocaron cierta confusión.

“Quiero decir, ¿en serio estás preguntando esto en el Today Show? Dios mío”, dijo la jugadora de 44 años cuando se le planteó la posibilidad de volver a jugar.

“¿Eso es un no?” “Ahora mismo solo me divierto y disfruto de mi vida. Eso no es un sí o un no. No lo sé. Voy a ver qué pasa. Eso no es un ‘tal vez’”.

“Tengo dos hijos. Me quedo en casa a tiempo completo. Cuando rellené un formulario el otro día. ¿Ocupación? Ama de casa”.

Cuando se le preguntó si había vuelto a entrar en la lista de control antidopaje, Williams respondió: “¿Volví a entrar? No sé si estaba fuera. Escucha, no puedo hablar sobre esto”.

Con la oportunidad de acallar los “rumores de retirada”, Williams respondió: “Quiero irme a la cama, es temprano”.

¿Recuerdas cuando mi informe sobre Serena Williams vuelve al tenis salió en diciembre y Serena lo negó en Twitter horas después?



Bueno, Serena lo negó mucho menos hoy en The Today Show... pic.twitter.com/9uoODBjrWz - Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 29 de enero de 2026

Williams podría haberse inspirado en el hecho de que su hermana mayor Venus Williams se convirtiera este mes en la mujer de más edad en competir en el Abierto de Australia, ya que la derrotaron en una competida primera ronda a la edad de 45 años.

Venus también jugó en los tres formatos en el Abierto de Estados Unidos la temporada pasada, que incluyó una carrera hasta los cuartos de final del dobles femenino con su compañera Leylah Fernández.

Se especuló con la posibilidad de que el renovado Abierto de Estados Unidos de dobles mixtos, que ahora se juega la semana anterior al cuadro individual en un esfuerzo por conseguir que compitan más jugadoras de primera fila, atraiga de nuevo a Williams.

Traducción de Olivia Gorsin