Los Spurs revelan banner celebrando la carrera de Gregg Popovich con el equipo

Los Spurs de San Antonio Spurs develaron un banner en honor a Gregg Popovich. Apropiadamente, lo hicieron de manera discreta.

Un funcionario de los Spurs comentó que no habrá ceremonia para honrar a Popovich, que es lo que el modesto entrenador deseaba. El cartel fue izado antes del partido inaugural en casa de San Antonio el domingo contra Brooklyn.

“Creo que es muy al estilo de Pop”, expresó el entrenador Mitch Johnson, quien asumió el cargo de Popovich esta temporada.

En lugar de un gran espectáculo, los aficionados miraron hacia las vigas del Frost Bank Center para ver un simple cartel blanco que decía "Pop 1.390", en homenaje a su récord de victorias como entrenador en la NBA. Además del logo de los Spurs, hay cinco estrellas en la parte superior del cartel que simbolizan los cinco campeonatos que Popovich trajo a una franquicia que antes era infructuosa, y en la parte inferior del cartel se lee "Salón de la Fama" en honor a su inducción en 2023.

El cartel cuelga junto al No. 50 de David Robinson, el No. 32 de Sean Elliott, el No. 6 de Avery Johnson, el No. 12 de Bruce Bowen, el No. 21 de Tim Duncan, el No. 20 de Manu Ginóbili y el No. 9 de Tony Parker.

“Obviamente, qué honor tenerlo incluido con ese grupo. No se puede decir lo suficiente en términos de 29 años como entrenador principal, más cinco campeonatos”,dijo Johnson. "Todo lo que ves, escuchas o has oído sobre esta organización, tiene su huella por todas partes... Solo en términos de la importancia de todo: cómo hacemos todo y la atención al detalle y la consistencia y el amor, sangre, sudor y lágrimas que puso en ello".

Popovich dejó el cargo de entrenador de los Spurs en mayo, poniendo fin a una carrera de tres décadas que lo vio convertirse en el líder de victorias de todos los tiempos de la liga y ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto. Sufrió un derrame cerebral el dos de noviembre de 2024 y no volvió a entrenar, aunque sigue con el equipo como presidente.

“Es una gran cantidad de emociones para muchas personas, lo sé, pero para mí, sin duda, ver eso allí arriba y tenerlo unirse a ese grupo es emotivo”, añadió Johnson.

Popovich durante mucho tiempo desvió cualquier crédito por el éxito de San Antonio. En cambio, minimizó su papel como alguien que simplemente ponía las pelotas en la cancha para los jugadores. Esa modestia está en línea con lo que pidió a todos sus jugadores: supérate a ti mismo, es decir, mantente humilde y no te tomes demasiado en serio.

“¿Qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Cómo pudo suceder esto? Es difícil de describir, porque soy un tipo de la División III”, dijo durante su discurso de inducción al Salón de la Fama, Popovich.

La carrera de Popovich como entrenador comenzó como asistente en la Academia de la Fuerza Aérea en 1973 antes de convertirse en entrenador principal de la División III Pomona-Pitzer en 1979. Eventualmente se convirtió en entrenador principal de los Spurs en 1996, llevando a la franquicia a 22 apariciones consecutivas en postemporada y cinco campeonatos antes de verse obligado a dejar el cargo en mayo de 2025, emitiendo un simple comunicado a los medios.

