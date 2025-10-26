Triple decisivo de Quentin Grimes da victoria a 76ers, 125-121 sobre Hornets en su debut en casa

Quentin Grimes rompió el empate con un triple a 14 segundos del final y anotó 24 puntos, mientras que Tyrese Maxey sumó 28 unidades para que los 76ers de Filadelfia, superaran el sábado 125-121 a los Hornets de Charlotte,

Joel Embiid anotó 20 puntos y apenas dos rebotes por los Sixers, que disputaron su primer partido en casa. VJ Edgecombe consiguió 15 tantos por los Sixers después de que el tercer seleccionado general del draft de 2025 anotó 34 en el debut contra Boston, la tercera mayor cantidad de puntos para un jugador de la NBA en su primer duelo.

Los Hornets perdieron a Brandon Miller en la primera mitad debido a molestias en el hombro izquierdo. Miller se agarró el hombro con dolor evidente y corrió al vestuario después de lesionarse en una jugada en el segundo cuarto. Anotó cuatro puntos en nueve minutos.

LaMelo Ball lideró a los Hornets con 27 puntos y Collin Sexton totalizó 21.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes