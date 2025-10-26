Holmgren anota 31 puntos, Gilgeous-Alexander suma 30 y Thunder doblega 117-100 a Hawks

Chet Holmgren anotó 31 puntos, Shai Gilgeous-Alexander consiguió 30 y el Thunder de Oklahoma City, actual campeón de la NBA, se despegó en la segunda mitad para lograr el sábado una victoria de 117-100 sobre los Hawks de Atlanta.

El Thunder mejoró a 3-0 en la temporada. Ha comenzado bien nuevamente después de ganar siete duelos seguidos al inicio del año pasado camino al título.

Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la liga la temporada pasada, tuvo otra gran noche tras una actuación de 55 puntos, la mejor de su carrera, en una victoria de 141-135 obtenida el jueves en Indiana.

Holmgren acertó seis de ocho disparos desde más allá del arco de tres puntos y capturó 12 rebotes. Gilgeous-Alexander estuvo casi perfecto en tiros dentro del arco, al acertar diez de 11.

Después de ir a doble tiempo extra para ganar sus dos primeros compromisos, el Thunder no necesitó tiempo adicional para terminar con un equipo de Atlanta que estaba sin tres titulares.

Kristaps Porzingis (síntomas similares a la gripe) y Zaccharie Risacher (esguince en el tobillo derecho) se perdieron su segundo juego consecutivo. Se les unió en el banco Jalen Johnson, quien se torció el tobillo derecho en una victoria en Orlando la noche anterior.

