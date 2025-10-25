Harden anota 30 puntos y Clippers aplastan a Suns por 129-102 al debutar en casa

James Harden anotó 30 puntos, Kawhi Leonard agregó 27 y los Clippers de Los Ángeles lucieron bien al debutar como locales en la temporada, aplastando el viernes 129-102 a los Suns de Phoenix.

Los Clippers se recuperaron después de una derrota por 21 puntos en la apertura de la temporada en Utah, donde estuvieron 37 puntos abajo.

Derrick Jones Jr. no falló un tiro al anotar 17 puntos. Atinó un triple y otro tiro de campo.

Harden embocó cinco triples, acertó sus nueve tiros libres y consiguió siete rebotes y siete asistencias liderando al equipo más veterano de la NBA en esta temporada. Los Clippers acertaron el 55% de sus intentos desde la línea de tres puntos.

Dillon Brooks de Phoenix anotó 21 puntos, al embocar cinco triples, y Devin Booker agregó 18 puntos y siete asistencias. Los Suns remontaron una desventaja de 20 tantos para vencer a Sacramento en su apertura de temporada, pero no lograron una reacción similar ante un déficit mucho mayor.

