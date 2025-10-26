Racha goleadora de Haaland termina en derrota del Man City y Arsenal se afianza en la cima

La racha goleadora de 12 partidos de Erling Haaland terminó el domingo con la primera derrota del Manchester City en casi dos meses, permitiendo que el Arsenal ampliara su ventaja a cuatro puntos en la Liga Premier.

La victoria del Arsenal 1-0 sobre el Crystal Palace —asegurada gracias a una brillante tijera del exjugador del Palace, Eberechi Eze— fue aún más dulce debido a que el City perdió por 1-0 ante el Aston Villa, con un tanto del lateral derecho Matty Cash a los 19 minutos.

Fue la primera derrota del City desde el 31 de agosto y significó el fin de la racha de anotaciones de Haaland para club y selección, que se remontaba incluso más atrás, al 23 de agosto. El delantero noruego empujó el balón a la red a los 90 minutos, antes de chocar contra el poste, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Con un tribulado Liverpool perdiendo 3-2 ante Brentford el sábado, ha sido un mal fin de semana para los principales rivales del Arsenal por el título.

La sorpresa es que el rival más cercano del Arsenal ahora es el Bournemouth, que superó 2-0 en casa al Nottingham Forest. Aún más inesperado es ver al recién ascendido Sunderland un punto más atrás en tercer lugar, y un punto por delante del City, que es cuarto.

“Es muy temprano, todavía estamos en octubre", dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, a la BBC. “El estado emocional es realmente alto, pero hay muchas cosas que mejorar”.

Burnley anotó en el quinto minuto del tiempo de descuento para vencer 3-2 al Wolverhampton, que sigue sin ganar después de nueve partidos de la campaña por segunda temporada consecutiva.

El Everton recibe más tarde al Tottenham.

Celebración moderada

Eze apenas celebró después de producir un maravilloso remate tras un cabezazo de Gabriel Magalhaes para asegurar la cuarta victoria consecutiva en la liga del Arsenal, que busca convertirse en campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004.

“La técnica es increíble", dijo Arteta sobre el mediocampista inglés, quien comenzó la temporada con el Palace antes de completar un movimiento al Arsenal, el equipo que apoyó de niño, por una tarifa inicial reportada de 60 millones de libras (80 millones de dólares) a finales de la ventana de transferencias de verano.

Este fue su primer gol en la liga para su nuevo club, y vino de una fuente típica, una jugada a balón parado del Arsenal.

También fue otra portería a cero para el equipo de Arteta, que ha concedido solo tres goles en nueve partidos. Se logró a pesar de que el defensa central William Saliba fue retirado por lesión al medio tiempo y Declan Rice también salió a mitad de la segunda mitad con un problema no revelado.

Neutralizan a Haaland

Haaland había anotado previamente en todos menos uno de los partidos del City esta temporada y, en sus palabras, ha estado en la mejor forma de su vida.

Pero no pudo llegar a siete partidos consecutivos anotando en la Liga Premier, ya que el Villa defendió firmemente un asalto tardío del City para registrar una tercera victoria consecutiva en casa sobre el equipo de Pep Guardiola.

El City ha perdido tres de sus nueve partidos de liga y está seis puntos detrás del Arsenal.

Cash lanzó un disparo con el pie izquierdo después de que un córner le llegara al borde del área.

Bournemouth en alza

Durante la ventana de transferencias de verano, el Bournemouth perdió tres de sus cuatro defensores y su portero de la temporada pasada.

Esto no ha impedido que el equipo tenga un comienzo inesperadamente bueno, y también se ha descubierto un nuevo delantero prolífico.

Después de que Marcus Tavernier abriera el marcador directamente desde un tiro de esquina a los 25 minutos, el delantero de 19 años Eli Junior Kroupi duplicó la ventaja del Bournemouth con un disparo de larga distancia al rincón, su cuarto gol en sus últimos tres partidos.

El delantero sub-21 de Francia está jugando actualmente en lugar del lesionado Evanilson.

Fue el primer partido de Sean Dyche en la Liga Premier a cargo del Forest.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes