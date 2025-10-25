Luka Doncic anota 49 puntos en la victoria 128-110 de los Lakers sobre Timberwolves

Luka Doncic anotó 49 puntos y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en comenzar una temporada con actuaciones consecutivas de 40 puntos, liderando a los Lakers de Los Ángeles a una victoria de 128-110 sobre los Timberwolves de Minnesota el viernes por la noche.

Doncic siguió su juego de 43 puntos en la derrota de la noche inaugural contra Golden State con su esfuerzo de mayor puntuación hasta ahora con la camiseta de los Lakers, acertando 14 de 23 con cinco triples, además de sumar 11 rebotes y ocho asistencias.

La superestrella eslovena también encestó 16 de sus 19 tiros libres, aunque falló sus dos últimos intentos de campo y un tiro libre tardío, quedándose a las puertas de su octavo juego de 50 unidades en su carrera.

Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Anthony Davis también han comenzado temporadas de la NBA con un par de juegos de 40 puntos. Doncic fue traspasado a Los Ángeles por Davis el invierno pasado.

Anthony Edwards anotó 31 puntos y Julius Randle tuvo 26 para Minnesota, que no pudo frenar la ofensiva de los Lakers en una revancha de la serie de primera ronda de los playoffs de la temporada pasada, ganada en cinco juegos por los Wolves.

Austin Reaves añadió 25 unidades, 11 asistencias y siete rebotes, mientras que Rui Hachimura anotó 23 y Deandre Ayton tuvo 15 para los Lakers.

LeBron James observó desde la banca de los Lakers mientras vestía la camiseta de los Arizona Wildcats de su hijo menor, Bryce. El máximo anotador en la historia de la NBA estará fuera hasta al menos mediados de noviembre debido a una ciática.

Doncic se lesionó levemente la ingle en el partido inaugural de los Lakers, y se lastimó la mano izquierda en los primeros momentos contra Minnesota, agarrándola repetidamente mientras se doblaba de dolor.

Aun así, anotó 23 puntos con ocho de 12 tiros y cuatro triples en el primer cuarto, igualando a Kobe Bryant y Kyle Kuzma en el cuarto de apertura más prolífico de los Lakers en los últimos 30 años.

Doncic tenía 32 puntos al descanso, y añadió siete unidades rápidas al inicio del cuarto período mientras los Lakers se alejaban por 20.

Bronny James hizo su debut de temporada para los Lakers, jugando los últimos 3:14.

