Muere el exjugador de los Jets Nick Mangold a los 41 años tras anunciar enfermedad renal

El largo cabello rubio y la espesa barba de Nick Mangold lo hacían instantáneamente reconocible. Su desempeño valiente y sobresaliente en el campo para los Jets de Nueva York lo convirtió en uno de los mejores jugadores de la franquicia.

Mangold, un centro dos veces All-Pro y que ayudó a llevar a los Jets al juego de campeonato de la AFC en dos ocasiones, falleció, anunció el equipo el domingo. Tenía 41 años.

Los Jets dijeron en un comunicado que Mangold murió el sábado por la noche debido a complicaciones de una enfermedad renal.

Su muerte ocurrió menos de dos semanas después de que anunció en redes sociales que tenía una enfermedad renal y necesitaba un trasplante. Dijo que no tenía familiares que pudieran donar, por lo que hizo pública la solicitud de un donante con sangre tipo O.

"Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que tendría más tiempo", escribió el 14 de octubre en un mensaje dirigido a las comunidades de los Jets y de Ohio State.

"Aunque ha sido un período difícil, me mantengo positivo y enfocado en el camino por delante. Espero con ansias días mejores y volver a estar en plena forma pronto. Los veré a todos en el MetLife Stadium y en The Shoe muy pronto."

Mangold dijo que fue diagnosticado con un defecto genético en 2006 que llevó a una enfermedad renal crónica. Estaba en diálisis mientras esperaba un trasplante.

"Nick era más que un centro legendario", dijo el dueño de los Jets, Woody Johnson, en un comunicado. "Era el corazón de nuestra línea ofensiva durante una década y un compañero de equipo querido cuyo liderazgo y dureza definieron una era del fútbol de los Jets. Fuera del campo, el ingenio, calidez y lealtad inquebrantable de Nick lo convirtieron en un miembro querido de nuestra familia extendida de los Jets."

Los Jets anunciaron la muerte de Mangold aproximadamente una hora antes del inicio de su juego contra los Cincinnati Bengals. Se guardó un momento de silencio en la sala de prensa antes del juego. Mangold creció en Centerville, Ohio, a unas 45 millas al norte de Cincinnati, pero permaneció en Nueva Jersey, cerca de las instalaciones de los Jets, después de que terminó su carrera como jugador.

Mangold fue selecconado en la primera ronda por los Jets en 2006 procedente de Ohio State y fue seleccionado para el Pro Bowl siete veces. Ayudó a llevar a Nueva York a una victoria del Super Bowl durante las temporadas 2009 y 2010 y fue incluido en el anillo de honor de los Jets en 2022. Mangold fue uno de los 52 jugadores de la era moderna que avanzaron esta semana en el proceso de votación para la clase del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional del próximo año.

Mangold fue el ancla de la línea ofensiva de Nueva York durante toda su carrera como jugador, pasando sus 11 temporadas con los Jets.

"Tuve la fortuna de tener la oportunidad de jugar contigo cada domingo", escribió en X el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Darrelle Revis, compañero de equipo de Mangold durante ocho años. "Te extrañaré y siempre atesoraré nuestros momentos en el vestuario. Te quiero, amigo."

Mangold comenzó todos los juegos durante sus primeras cinco temporadas y solo se perdió cuatro juegos en sus primeros diez años antes de que una lesión en el tobillo lo limitara a ocho juegos en 2016, su última temporada.

"Es brutal", dijo el exentrenador de los Jets y actual analista de ESPN Rex Ryan durante "Sunday NFL Countdown" mientras luchaba contra las lágrimas. “Un joven tan increíble. Tuve el placer de entrenarlo durante los seis años con los Jets (de 2009 a 2014)”.

Mangold fue liberado por el equipo en 2017 y no jugó esa temporada. Al año siguiente, firmó un contrato de un día con los Jets para retirarse oficialmente como miembro del equipo.

La camiseta número 74 de Mangold seguía siendo popular entre los fanáticos para usar en los juegos, incluso nueve años después de jugar su último partido en la NFL. Participaba activamente en eventos benéficos y a menudo se vestía de Santa Claus para las celebraciones navideñas del equipo para los niños.

A Mangold le sobreviven su esposa, Jennifer, y sus cuatro hijos Matthew, Eloise, Thomas y Charlotte.

El escritor de deportes de AP Jay Cohen en Cincinnati contribuyó a este informe.

